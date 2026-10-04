Hội thảo Khoa học Thẩm mỹ Việt - Hàn 2026: Tăng cường hợp tác, nâng cao an toàn thẩm mỹ

Hội thảo do Hiệp hội Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Hàn Quốc (KSAPS), Hội Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Việt Nam (VSAPS), Bệnh viện Quân y 175, Viện Phát triển Công nghiệp Y tế Hàn Quốc (KHIDI), Hiệp hội Công nghệ Thẩm mỹ Hàn Quốc (KBIT) và Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul - Bundang (SNUBH) chủ trì, tổ chức.

Các đại biểu tham dự hội thảo Khoa học Thẩm mỹ Việt - Hàn 2026.

Với 8 báo cáo khoa học bằng tiếng Anh, chia thành hai phiên chuyên đề, hội thảo đề cập nhiều kỹ thuật và công nghệ trong phẫu thuật tạo hình, trẻ hóa và điều trị thẩm mỹ.

Phiên thứ nhất gồm 4 báo cáo về các phương pháp phẫu thuật, tập trung vào tái cấu trúc mạng lưới sợi mô bằng chỉ nâng PDO có ngạnh; ứng dụng ma trận trung bì không tế bào dạng tiêm trong tái tạo vú; vật liệu độn silicone in 3D trong phẫu thuật tạo hình mũi và chỉnh sửa biến dạng co thắt cực dưới vú.C

GS Heo Chan Yeong, Chủ tịch Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Hàn Quốc (KSAPS) - Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình và Phục hồi, Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul - Bundang (SNUBH) phát biểu tại hội thảo.

Phiên thứ hai gồm 4 báo cáo về thiết bị sử dụng năng lượng và liệu pháp tiêm, với các nội dung về kinh nghiệm từ thử nghiệm lâm sàng đối với skin booster và chỉ nâng; so sánh các thiết bị RF, HIFU và vi sóng; phối hợp HIFU với chất kích thích sinh học HA kép.

Các chủ đề tạo diễn đàn để bác sĩ hai nước trao đổi về kinh nghiệm ứng dụng, những vấn đề đặt ra trong thực hành và nhu cầu đào tạo chuyên sâu.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng thiết bị y tế an toàn, Ông David Seong- Eun Hwang, Trưởng ban Công nghiệp Thiết bị Y tế và Mỹ phẩm - Viện Phát triển Công nghiệp Y tế Hàn Quốc cho biết: “Thiết bị y tế là công cụ trực tiếp được các y bác sĩ sử dụng, có mối liên quan mật thiết đến sự an toàn và tính mạng của bệnh nhân.

Chính vì vậy, việc các y bác sĩ sử dụng thiết bị y tế một cách thành thạo là vô cùng quan trọng. Trong bối cảnh đó, việc đảm bảo thiết bị y tế của Hàn Quốc được sử dụng đúng cách và an toàn tại hiện trường Việt Nam mang ý nghĩa rất lớn”.

Ông David Seong- Eun Hwang, Trưởng ban Công nghiệp Thiết bị Y tế và Mỹ phẩm - Viện Phát triển Công nghiệp Y tế Hàn Quốc phát biểu tại hội thảo.

Theo ông David Seong- Eun Hwang, việc các bác sĩ Việt Nam tham gia hội thảo để giao lưu, chia sẻ thông tin là hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao kiến thức và kỹ năng sử dụng thiết bị y tế trong thực tế.

Đồng quan điểm về triển vọng hợp tác, GS Heo Chan Yeong, Chủ tịch Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Hàn Quốc (KSAPS) - Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình và Phục hồi, Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul - Bundang (SNUBH) cho rằng, việc duy trì giao lưu giữa hai nước sẽ tạo điều kiện để các công nghệ được giới thiệu có thể ứng dụng vững chắc trong thực hành tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của công nghệ y tế, bệnh viện và các ngành công nghiệp liên quan. Xa hơn, hai nước có thể kết hợp thế mạnh để nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp và bệnh viện trên thị trường toàn cầu.

Với 8 báo cáo khoa học tại Hội thảo Khoa học Thẩm mỹ Việt - Hàn 2026 tập trung vào chỉ nâng PDO, silicone in 3D, HIFU, RF, skin booster và nhiều kỹ thuật khác.

“Chúng tôi kỳ vọng đợt giao lưu này sẽ là điểm khởi đầu cho đào tạo thường xuyên và hợp tác nghiên cứu. Điều quan trọng là lựa chọn những chủ đề thực sự cần thiết đối với bác sĩ Việt Nam, sau đó chuyên gia hai nước cùng cụ thể hóa câu hỏi lâm sàng và nội dung đào tạo”, GS. Heo Chan Yeong nhấn mạnh.

Ông cũng cho biết, nếu phát triển thành các nghiên cứu chung, các bên cần xác định rõ cơ quan tham gia, kế hoạch nghiên cứu, quy trình thẩm định cần thiết và điều kiện triển khai. Trước mắt, những câu hỏi chuyên môn và kinh nghiệm thu nhận tại hội thảo cần được đưa vào các cuộc trao đổi tiếp theo về đào tạo và nghiên cứu.

Việc tăng cường hợp tác chuyên môn Việt Nam - Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh nhu cầu làm đẹp tại Việt Nam ngày càng gia tăng, kéo theo sự mở rộng nhanh chóng của các loại hình dịch vụ thẩm mỹ. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của thị trường là những thách thức về chất lượng chuyên môn và an toàn người bệnh, đặc biệt tại các cơ sở không được cấp phép hoặc nơi người thực hiện không có chuyên môn y khoa.

Hội thảo Khoa học Thẩm mỹ Việt - Hàn 2026 góp phần mở rộng kết nối giữa đội ngũ chuyên gia, bệnh viện và doanh nghiệp hai nước.

Các tai biến thẩm mỹ có thể gây tổn thương sức khỏe, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý và kinh tế của người dân; một số trường hợp để lại di chứng lâu dài, thậm chí tử vong. Thực tế này đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ bác sĩ, cập nhật kiến thức và công nghệ, đồng thời bảo đảm thiết bị y tế được sử dụng đúng chỉ định, đúng kỹ thuật và an toàn.

Thông qua chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng, trao đổi công nghệ và định hướng đào tạo, nghiên cứu chung, Hội thảo Khoa học Thẩm mỹ Việt - Hàn 2026 góp phần mở rộng kết nối giữa đội ngũ chuyên gia, bệnh viện và doanh nghiệp hai nước. Đây cũng là cơ sở để thúc đẩy hợp tác chuyên môn theo hướng thiết thực, gắn việc tiếp nhận tiến bộ công nghệ với yêu cầu an toàn và chất lượng trong thực hành thẩm mỹ.