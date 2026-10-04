Thêm tin buồn cho người sắp mua smartphone

Samsung Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Bloomberg.

Sau đợt tăng giá từ đầu năm đến nay, xu hướng đắt lên của smartphone có thể chưa dừng lại. Chi phí linh kiện tăng cao khiến các hãng khó duy trì mức giá cũ, trong khi người dùng phải trả thêm hàng trăm USD cho những model cao cấp.

Áp lực chi phí cũng đè nặng lên các thương hiệu lớn. Sau khi Apple tăng giá dòng iPhone 18 Pro, Samsung và Huawei đã có những động thái mới trong việc điều chỉnh giá bán.

Biến động tại Huawei

Richard Yu, Chủ tịch mảng kinh doanh tiêu dùng tại Huawei, cho biết chi phí sản xuất smartphone của hãng tăng trung bình 200 USD. Phát biểu trước truyền thông, ông thừa nhận sẽ phải tăng giá smartphone trong thời gian tới, nhưng mức tăng sẽ "vừa phải".

"Điều này đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi nhuận của chúng tôi", Yu nhấn mạnh.

Theo Bloomberg, các hãng phải tăng giá smartphone nhằm đối phó tình trạng chi phí bộ nhớ tăng vọt. Trong bối cảnh này, Huawei đặt cược vào chip và phần mềm để bảo vệ vị thế dẫn đầu trong nước, đồng thời mở rộng sang các thị trường nước ngoài.

Richard Yu, Chủ tịch mảng kinh doanh tiêu dùng tại Huawei. Ảnh: Huawei.

Ông Yu cho rằng tình trạng khan hiếm bộ nhớ sẽ mang đến lợi thế cho Huawei nhờ tập trung vào phân khúc cao cấp. Trước đó, hãng nghiên cứu thị trường Counterpoint Research ước tính khoảng 230 triệu smartphone giá dưới 200 USD sẽ biến mất vào cuối thập kỷ.

"Nhu cầu với sản phẩm giá rẻ sẽ tiếp tục bị thu hẹp, buộc các hãng chuyển sang phân khúc tầm trung và cao cấp, vốn là thế mạnh của Huawei", ông Yu nói thêm.

Huawei vừa ra mắt dòng smartphone cao cấp mới vào ngày 1/10. Trong đó, phiên bản đặc biệt mang tên Mate 90 Pro Max có giá khởi điểm tương đương 1.640 USD.

Làn sóng tăng giá đồng loạt

Không chỉ Huawei, nhiều thương hiệu như Apple hay Xiaomi đều chịu áp lực về biên lợi nhuận, phải tăng giá sản phẩm do làn sóng AI đẩy chi phí linh kiện lên cao.

Samsung cũng là cái tên đáng chú ý giữa bối cảnh thị trường khó khăn. Theo Bloomberg, công ty Hàn Quốc vừa tăng giá nhiều thiết bị thuộc dòng Galaxy S26.

Cụ thể, các mẫu Galaxy S26, S26+ và S26 Ultra đều tăng 100 USD, giá khởi điểm lần lượt 1.000 USD, 1.200 USD và 1.400 USD. Riêng Galaxy S26 Ultra dung lượng 1 TB tăng giá 200 USD, lên mức 2.000 USD.

Việc Samsung điều chỉnh giá smartphone diễn ra vài tuần sau khi Apple trình làng iPhone 18 Pro với giá cao hơn, đồng thời tăng giá dòng iPhone 17 và iPhone Air. Dòng Pixel 11 từ Google cũng đắt hơn bản tiền nhiệm.

Một số mẫu Galaxy S26 vừa tăng giá 100 USD. Ảnh: The Verge.

Dù vậy, Samsung không tăng giá Galaxy S26 FE, model có giá dễ tiếp cận nhất trong dòng S26. Thiết bị ra mắt từ tháng 8 với giá 700 USD, vốn đắt hơn 50 USD so với bản tiền nhiệm.

Những sản phẩm khác trong dòng máy gập như Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra và Z Flip8 cũng không nằm trong đợt tăng giá mới. Do đó, Galaxy Z Fold8 vẫn rẻ hơn iPhone Duo ít nhất ở thời điểm này (1.900 USD so với 2.000 USD).

So với dòng Galaxy S25, bộ đôi Galaxy S26 và S26+ vốn đã đắt hơn 100 USD ngay khi lên kệ vào tháng 3. Riêng Galaxy S26 Ultra vẫn giữ mức khởi điểm 1.300 USD. Điều đó đồng nghĩa đợt tăng giá tuần này là lần đầu tiên dòng S Ultra đắt lên từ năm 2024.

Nỗ lực mở rộng ra quốc tế

Từ tháng 7, Counterpoint Research ghi nhận nhu cầu tiêu dùng thấp tại Trung Quốc, doanh số smartphone hàng tuần giảm 2 con số so với cùng kỳ năm ngoái. Nửa đầu năm nay, lợi nhuận ròng của Huawei giảm 36%. Công ty vẫn giữ giá hầu hết sản phẩm, trong khi nhiều đối thủ nội địa như Xiaomi và Oppo đã nhiều lần tăng giá thiết bị.

Chiến lược trên dường như đang phát huy hiệu quả. Hồi tháng 8, Counterpoint ước tính lượng smartphone xuất xưởng của Huawei dự kiến tăng 8% năm nay, trong khi các thương hiệu Trung Quốc khác có thể giảm đến 34%.

Thành công của Huawei một phần đến từ các dòng máy gập. Theo ông Yu, việc Apple gia nhập phân khúc đang giúp thị trường sôi động hơn. Sau khi iPhone Duo ra mắt, vị lãnh đạo này cho biết doanh số Pura X Max tăng 76%, đạt 1,4 triệu máy xuất xưởng.

iPhone Duo góp phần thúc đẩy doanh số máy gập của Huawei tại Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg.

Huawei cũng từng bước khôi phục hoạt động tại nước ngoài sau thời gian dài chịu ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ. Sau khi bị cấm tiếp cận công nghệ từ TSMC hay Google, Huawei đã tự phát triển hệ điều hành HarmonyOS, sử dụng chip sản xuất bởi SMIC (Trung Quốc).

Từ năm 2021, smartphone Huawei bán tại Trung Quốc đã chạy HarmonyOS. Lượng người dùng hệ điều hành này dự kiến đạt 100 triệu vào cuối năm nay.

Richard Yu tiết lộ kế hoạch thay thế Android bằng HarmonyOS trên smartphone Huawei toàn cầu trong vài năm tới. Công ty cũng kỳ vọng bán chip AI cho một số thị trường nước ngoài, trong lúc cuộc đua thống trị về địa chính trị giữa Trung Quốc và Mỹ diễn ra gay gắt.