Chế biến sâu, nâng giá trị chè Thái

Từ trà lên men Kombucha, matcha đến các dòng trà cao cấp, hướng đi này góp phần đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị cây chè.

Dây chuyền sản xuất của VGreen ứng dụng công nghệ lên men vi sinh để tạo ra các dòng sản phẩm mới từ trà Thái Nguyên, góp phần nâng cao giá trị cây chè.

Trước nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng, việc nâng cao giá trị chè Thái không chỉ dựa vào các sản phẩm truyền thống. Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã chủ động ứng dụng công nghệ, phát triển sản phẩm mới từ nguồn nguyên liệu sẵn có.

VGreen là một trong những đơn vị lựa chọn hướng đi này khi ứng dụng công nghệ lên men vi sinh để sản xuất Kombucha - đồ uống lên men từ trà, kết hợp với trái cây và thảo mộc tự nhiên. Từ năm 2019, doanh nghiệp phát triển vùng nguyên liệu chè hữu cơ tại Đồng Hỷ, đồng thời xây dựng cơ sở nghiên cứu, sản xuất Kombucha.

Năm 2020, doanh nghiệp hoàn thiện đề tài khoa học về quy trình công nghệ sản xuất thức uống lên men từ trà Thái Nguyên, tạo nền tảng phát triển các sản phẩm chế biến sâu.

Đến nay, VGreen đã phát triển nhiều dòng sản phẩm như Kombucha trái cây, thảo mộc, kết hợp cà phê, thạch và kẹo dẻo Kombucha. VGreen có hệ thống nhà máy rộng hơn 3ha, công suất thiết kế trên 200.000 lít/tháng và mạng lưới hơn 500 đại lý trên toàn quốc. Việc đa dạng hóa sản phẩm góp phần mở rộng khả năng ứng dụng của trà Thái Nguyên trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống.

Cùng với trà lên men, matcha cũng mở ra hướng chế biến mới. Công ty chè Hoàng Bình vừa đầu tư dây chuyền sản xuất matcha trà xanh nhằm đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Khác với trà truyền thống chủ yếu dùng để pha uống, matcha còn được sử dụng làm nguyên liệu sản xuất đồ uống, bánh kẹo, kem và nhiều loại thực phẩm. Để tạo ra sản phẩm chất lượng, quá trình sản xuất matcha đòi hỏi kiểm soát đồng bộ từ vùng nguyên liệu, kỹ thuật chăm sóc, thu hái đến chế biến và bảo quản.

Việc đầu tư dây chuyền mới giúp doanh nghiệp mở rộng hướng khai thác nguyên liệu chè, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của ngành thực phẩm, đồ uống. Bên cạnh đó, các hợp tác xã như Trà Nguyên Long, Trà Búp Ngọc chú trọng phát triển sản phẩm theo từng phân khúc khách hàng, cải tiến bao bì, mẫu mã, gắn sản phẩm với văn hóa và trải nghiệm thưởng trà.

Thực tiễn sản xuất cho thấy, chế biến sâu đang mở thêm hướng phát triển cho ngành chè Thái Nguyên. Từ cùng một nguồn nguyên liệu, các cơ sở có thể tạo ra nhiều dòng sản phẩm như trà cao cấp, trà túi lọc, trà hòa tan, matcha và đồ uống lên men, đáp ứng nhu cầu của những phân khúc thị trường khác nhau.

Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả, các doanh nghiệp, hợp tác xã cần gắn chế biến với xây dựng vùng nguyên liệu phù hợp từng dòng sản phẩm.

Việc liên kết với người trồng chè từ khâu giống, canh tác, thu hái đến thu mua, chế biến sẽ góp phần bảo đảm chất lượng và tính ổn định của nguồn cung. Cùng với đó, cần đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, chuẩn hóa quy trình sản xuất, bảo đảm an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường.

Kết nối với các cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp thực phẩm, chuỗi đồ uống và hệ thống phân phối hiện đại cũng là hướng đi cần được chú trọng.