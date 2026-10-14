Gia Lai đưa AI vào quản trị, dịch vụ công

Tỉnh đặt mục tiêu đưa AI vào quản trị, cung cấp dịch vụ công, sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực thiết yếu của đời sống.

Theo Kế hoạch, đến năm 2030, AI trở thành năng lực cốt lõi, tích hợp sâu trong hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, cung cấp dịch vụ công, sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học và đời sống xã hội. Qua đó, công nghệ này góp phần chuyển đổi quy trình nghiệp vụ, nâng cao năng suất, chất lượng phục vụ và hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Cán bộ, công chức Gia Lai hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số. Ảnh: Quang Thái - TTXVN

Gia Lai đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng nền tảng AI hỗ trợ công vụ hằng tuần; 60% quyết định chỉ đạo, điều hành của cơ quan nhà nước được hỗ trợ bởi dữ liệu và AI; 100% dịch vụ công trực tuyến được tích hợp, hỗ trợ bởi AI và 100% hồ sơ thủ tục hành chính được hỗ trợ xử lý bằng AI.

Tỉnh cũng phấn đấu nâng mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với các dịch vụ công có AI hỗ trợ tăng tối thiểu 30% so với năm 2026; nâng cấp Trung tâm giám sát, điều hành thông minh theo hướng tích hợp AI phục vụ phân tích, dự báo, cảnh báo, giám sát và hỗ trợ ra quyết định.

Để đạt các mục tiêu này, tỉnh sẽ tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh và cấp xã; đồng thời phổ cập kỹ năng AI cho người dân, người lao động thông qua các khóa học trực tuyến mở, Tổ công nghệ số cộng đồng và phong trào “Bình dân học vụ số”. Các đối tượng được chú trọng gồm thanh niên, lao động nông thôn và người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thay vì triển khai dàn trải, Kế hoạch yêu cầu các sở, ngành lựa chọn những bài toán cụ thể thuộc lĩnh vực quản lý, xác định rõ dữ liệu đầu vào, sản phẩm, tiến độ, nguồn lực và chỉ tiêu đánh giá hiệu quả.

Trong nông nghiệp, tài nguyên và môi trường, AI sẽ hỗ trợ dự báo dịch bệnh, thời tiết, cháy rừng, sạt lở, lũ quét; truy xuất nguồn gốc sản phẩm chủ lực; phát triển nông nghiệp chính xác, quản lý rừng và tài nguyên nước.

Trong văn hóa, thể thao và du lịch, tỉnh hướng tới phát triển trợ lý du lịch AI, phân tích dòng khách, cá thể hóa trải nghiệm; số hóa, bảo tồn các giá trị văn hóa như Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, di sản văn hóa Chăm, võ cổ truyền Bình Định và tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc thiểu số.

Đối với y tế, AI sẽ hỗ trợ quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử, quản lý bệnh viện, phân luồng người bệnh, điều phối nguồn lực, cảnh báo dịch bệnh và chăm sóc từ xa. Trong giáo dục, công nghệ này được sử dụng để hỗ trợ học tập, giúp giáo viên xây dựng bài giảng, học liệu số và phục vụ quản lý giáo dục dựa trên dữ liệu.

AI còn có thể ứng dụng trong thương mại điện tử, quản lý thị trường, chống hàng giả; giao thông, xây dựng, đô thị; dự báo thị trường lao động, kết nối cung - cầu việc làm và hỗ trợ thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Bên cạnh khu vực công, Gia Lai dành riêng nhóm nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, hợp tác xã tiếp cận, sử dụng AI. Tỉnh sẽ giới thiệu các sản phẩm, giải pháp phù hợp; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho mạng lưới tư vấn viên chuyển đổi số và cán bộ nòng cốt của doanh nghiệp; khảo sát nhu cầu để lựa chọn đối tượng hỗ trợ chuẩn hóa dữ liệu, tích hợp và duy trì giải pháp AI.

Hiệu quả hỗ trợ được đánh giá không chỉ qua số lượng đơn vị tham gia mà còn thông qua tỷ lệ tiếp tục sử dụng AI sau hỗ trợ, mức tăng năng suất, giảm chi phí, rút ngắn thời gian xử lý, tăng doanh thu hoặc nâng cao chất lượng dịch vụ. Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu thu hút, hình thành tối thiểu 3 doanh nghiệp AI, doanh nghiệp khởi nghiệp AI hoặc doanh nghiệp công nghệ số có sản phẩm AI “Make in Việt Nam” trên địa bàn.

Để tránh đầu tư trùng lặp, tỉnh ưu tiên khai thác, thuê và sử dụng các nền tảng, dịch vụ AI dùng chung của quốc gia và doanh nghiệp thay vì đầu tư riêng lẻ, dàn trải tại từng cơ quan, đơn vị. Các nhiệm vụ được phân công theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; đồng thời phải bảo đảm an toàn, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và chủ quyền dữ liệu.

Đáng chú ý, Kế hoạch xác định AI trong cơ quan nhà nước chỉ có tính chất hỗ trợ, không được sử dụng làm căn cứ duy nhất để ban hành quyết định hành chính ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Các hệ thống AI phải bảo đảm tính minh bạch, an toàn, có khả năng giám sát, truy vết và giải trình.

Kế hoạch gồm 35 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, sản phẩm, kết quả và thời gian thực hiện. Trong giai đoạn 2026-2027, tỉnh tập trung rà soát hiện trạng, dữ liệu và nguồn lực; chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu ưu tiên; triển khai nền tảng AI hỗ trợ công vụ và lựa chọn những bài toán đủ điều kiện để thí điểm trước khi mở rộng.

Việc đánh giá kết quả triển khai phải dựa trên mức độ sử dụng và hiệu quả thực tế, không thay thế bằng số lượng tài khoản được cấp. Qua đó, Gia Lai hướng tới đưa AI vào các hoạt động quản lý và đời sống theo hướng thiết thực, góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao chất lượng quyết định, cải thiện dịch vụ và tạo thêm giá trị cho người dân, doanh nghiệp.