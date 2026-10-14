Chủ tịch Hà Nội: Thu hồi đất phải tính đến sinh kế cho người dân

Sáng 14/10, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND TP với nông dân Thủ đô năm 2026. Cuộc đối thoại được trực tuyến đến điểm cầu của 79 xã với gần 3.700 đại biểu tham gia.

Hỗ trợ miễn phí nền tảng số

Phát biểu tại đây, nông dân Phùng Đắc Kiêu (đại diện HTX sản xuất tinh bột nghệ và tinh dầu Bà Bé, xã Gia Lâm), nêu những khó khăn trong ứng dụng công nghệ số, dù chuyển đổi số và truy xuất nguồn gốc đang góp phần minh bạch quy trình sản xuất, nâng cao niềm tin của người tiêu dùng.

Theo đại diện hợp tác xã, nhiều hội viên lớn tuổi chưa quen sử dụng điện thoại thông minh, phần mềm quản lý và các nền tảng số. Trong khi đó, chi phí đầu tư thiết bị, phần mềm, mã QR cũng là gánh nặng với các cơ sở sản xuất nhỏ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chia sẻ với nông dân tiêu biểu của Thủ đô bên hành lang buổi đối thoại.

Từ thực tế này, nông dân đề nghị Thành phố có chương trình hướng dẫn trực tiếp, dễ thực hiện, hỗ trợ thiết bị và phần mềm phù hợp; đồng thời kết nối nhật ký điện tử, dữ liệu vùng sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng và mã QR trên một hệ thống thuận tiện, hạn chế tình trạng phải kê khai nhiều lần.

Giải đáp kiến nghị, ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, cho biết trong chiến dịch 100 ngày chuyển đổi số, sở đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan kết nối 12 doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ, viễn thông lớn để triển khai các nền tảng số tới 126 xã, phường.

Theo ông Trang, các nền tảng, phần mềm này được hỗ trợ miễn phí cho hợp tác xã và nông dân đến hết ngày 31/12. Thành phố đang giao các xã, phường tổ chức triển khai, hướng dẫn người dân tiếp cận và khai thác các ứng dụng phù hợp với nhu cầu thực tế.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Cù Ngọc Trang trả lời câu hỏi về chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp.

Đối với HTX sản xuất tinh bột nghệ và tinh dầu Bà Bé, ông Cù Ngọc Trang cho biết, sau hội nghị, sở sẽ cử đầu mối chuyên môn phối hợp đơn vị liên quan để thành lập tổ công tác khảo sát trực tiếp ngay trong tuần, nếu hợp tác xã có nhu cầu. Việc này nhằm xác định những khâu cần ứng dụng công nghệ, điểm nghẽn trong sản xuất và giải pháp phù hợp.

Cách đào tạo sẽ theo hướng thực hành ngay trên sản phẩm thực tế “cầm tay chỉ việc”. Người dân được hướng dẫn ghi nhật ký sản xuất, lập hồ sơ từng lô tinh bột nghệ hoặc tinh dầu, tạo mã truy xuất và kiểm tra thông tin. Sau tập huấn, cần có đầu mối tiếp tục hỗ trợ khi phát sinh vướng mắc.

Về kinh phí, ông Cù Ngọc Trang cho biết Thành phố đã có chính sách hỗ trợ chuyển đổi số theo Nghị quyết 59 HĐND TP, trong đó có phiếu hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ số cho hợp tác xã, hộ kinh doanh và nội dung hỗ trợ thiết bị, dịch vụ số cho người dân, hộ gia đình.

Nông thôn Thủ đô đứng trước sự thay đổi lớn

Chia sẻ với tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho rằng, Thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu rất cao về tăng trưởng kinh tế, phát triển kết cấu hạ tầng, tổ chức lại không gian đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Trong quá trình đó, nông nghiệp, nông dân và nông thôn Thủ đô cũng đứng trước những thay đổi rất lớn.

Một bộ phận đất nông nghiệp sẽ chuyển sang phục vụ phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ và các công trình hạ tầng. Cơ cấu lao động nông thôn tiếp tục chuyển dịch. Nhiều làng quê sẽ trở thành một phần của không gian đô thị. “Đây là xu thế tất yếu, nhưng phải được quản lý, tổ chức thực hiện tốt, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu phát triển và quyền lợi chính đáng của người dân”, ông Vũ Đại Thắng nói.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng giải đáp những thắc mắc của người nông dân trong buổi đối thoại.

Nhấn mạnh một số vấn đề có tính định hướng, theo ông Vũ Đại Thắng, với đặc điểm của một đô thị lớn, Hà Nội không thể phát triển nông nghiệp theo hướng mở rộng diện tích hay chạy theo sản lượng. Thành phố phải chuyển mạnh sang nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hàng hóa chất lượng cao, có giá trị kinh tế và hiệu quả sử dụng đất lớn.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu phải đặc biệt quan tâm đến người nông dân trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đô thị hóa. “Chúng ta không chỉ quan tâm đến việc chuyển đổi đất đai, chuyển đổi mô hình sản xuất, mà quan trọng hơn là chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân”, ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Người đứng đầu UBND TP Hà Nội đặt vấn đề với một hộ nông dân sau khi thu hồi đất sẽ làm nghề gì, thu nhập từ đâu, con em họ được đào tạo và có cơ hội việc làm như thế nào? Theo ông Vũ Đại Thắng, những vấn đề đó phải được đặt ra ngay trong quá trình xây dựng và triển khai các dự án phát triển. Đây là trách nhiệm của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý và các chủ đầu tư có liên quan.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao các sở ngành giải quyết tốt vấn đề sinh kế, chuyển đổi nghề nghiệp cho nông dân trong quá trình đô thị hóa. “Không thể chỉ quan tâm đến phương án bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất mà thiếu phương án sinh kế lâu dài cho người dân”, ông Vũ Đại Thắng nói.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng các giải pháp hỗ trợ chuyển đổi số thiết thực, phù hợp với quy mô sản xuất của nông dân và hợp tác xã. “Cần đơn giản hóa quy trình, tăng cường hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở, từng bước kết nối, chia sẻ dữ liệu sản xuất và truy xuất nguồn gốc, tránh gây thêm thủ tục cho người dân”, ông Thắng gợi mở.