Phân tích bạc 14/10: Bạc phá vỡ hỗ trợ, đà giảm sẽ về đâu?

Trái lại, nhóm kim loại công nghiệp tăng khoảng 0,5%, trong khi DXY giảm nhẹ, cho thấy sự phân hóa giữa các thị trường.

Áp lực lên bạc thời gian qua chủ yếu đến từ đà tăng của lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm, lợi suất thực và xu hướng mạnh lên của đồng USD, làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lời.

Dù tâm lý nhà đầu tư vẫn duy trì sự lạc quan, bạc tiếp tục đối mặt với áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn.

Bạc COMEX và ETF đồng pha giảm, áp lực lợi suất vẫn hiện hữu dù đồng dollar hạ nhiệt và tâm lý thị trường duy trì tích cực.

Phân tích biểu đồ hợp đồng tương lai bạc COMEX (SI1!)

Trọng tâm: Giá bạc đã phá vỡ mốc hỗ trợ 58,73 USD/oz, cho thấy áp lực điều chỉnh ngắn hạn vẫn đang tiếp diễn, với vùng mục tiêu tiếp theo tại 57,335–58,975 USD/oz.

Tuy nhiên, kể từ đỉnh 72,05 USD/oz, diễn biến điều chỉnh của bạc vẫn nằm trong kênh giá (màu tím). Đây là yếu tố đáng chú ý khi đánh giá khả năng kết thúc nhịp điều chỉnh và hình thành đợt phục hồi mới.

Các mốc quan trọng cần theo dõi:

- 57,335–58,975 USD/oz: vùng mục tiêu tiếp theo của nhịp điều chỉnh hiện tại.

- 62,21 USD/oz: giá cần bứt phá dứt khoát lên trên cạnh trên kênh giá (màu tím). Đây sẽ là tín hiệu quan trọng củng cố khả năng kết thúc nhịp điều chỉnh và mở ra triển vọng phục hồi tăng giá.

- 55,81 USD/oz: giá cần duy trì trên mốc này để giữ vững hiệu lực của kịch bản phục hồi.

Lưu ý: Khi chưa xuất hiện tín hiệu xác nhận tại 62,21 USD/oz, rủi ro điều chỉnh vẫn cần được ưu tiên theo dõi.