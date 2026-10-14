Sức sống từ những phong trào nông dân

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm hỏi, trò chuyện với người dân xã Bắc Hà, nắm bắt tình hình đời sống và các mô hình phát triển kinh tế tại địa phương.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh khảo sát vùng trồng dâu nuôi tằm tại Trấn Yên, kết nối các đơn vị nhằm thúc đẩy liên kết tiêu thụ sản phẩm tằm tơ. (ảnh Hội Nông dân tỉnh)

Cán bộ Hội Nông dân xã Bản Lầu tới tận hộ gia đình, hỗ trợ hội viên tháo gỡ khó khăn trong sản xuất.

Tổ liên kết sản xuất bí thơm xã Văn Bàn trao đổi kinh nghiệm canh tác, thống nhất đầu ra ổn định cho sản phẩm.

Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân được triển khai tại nhiều địa phương, giúp hội viên có thêm điều kiện đầu tư sản xuất.

Bên cạnh hỗ trợ vốn, các cấp Hội còn cung ứng cây giống, chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho hội viên.

Ứng dụng công nghệ số giúp nông dân cập nhật thông tin, quảng bá sản phẩm và kết nối thị trường.

Niềm vui của nông dân trong mùa thu hoạch nông sản.

Đến nay, Lào Cai có 6 cá nhân được tôn vinh danh hiệu “Nhà khoa học của nhà nông”, 26 nông dân được bình chọn danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” và 8 hợp tác xã được tôn vinh “Hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc”. Nhiều nông dân đạt giải cao tại Cuộc thi “Sáng tạo Kỹ thuật Nhà nông” do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức.

Từ đầu năm đến nay, hội viên nông dân toàn tỉnh đã đóng góp hơn 81.000 ngày công, hiến hơn 314.000 m² đất, tham gia sửa chữa hơn 586 km kênh mương, 570 km đường giao thông và 86 cầu. Đây là những con số minh chứng sinh động cho tinh thần làm chủ, sự đồng thuận và niềm tin của người dân vào những đổi thay trên quê hương.