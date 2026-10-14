Cô gái 23 tuổi thuê nhà trọ ở Hà Nội, chắt chiu từng đồng với mức lương 5 triệu đồng/tháng

Chắt chiu từng khoản nhỏ, xoay xở với mức lương 5 triệu đồng/tháng

Khoảng 6h30, Nguyễn Thị Hồng Xuân (23 tuổi, hiện sống tại phường Thanh Liệt, Hà Nội) thức dậy. Bữa tối hôm trước đã hết thức ăn, cô tranh thủ dậy sớm, chuẩn bị hộp cơm sẽ mang đi làm để ăn trưa. Mở tủ lạnh, Xuân lấy những thực phẩm dự trữ, cắm nồi cơm rồi nhanh tay chuẩn bị vài món đơn giản.

Bữa trưa hôm nay của cô có rau luộc, trứng rán. Với cô gái trẻ, bữa ăn không cần quá cầu kỳ, chỉ cần có cơm, rau hoặc canh cùng một món thịt, cá hay trứng để bảo đảm đủ chất cho cả ngày.

Cô gái trong ngày lễ tốt nghiệp vào năm 2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nấu xong, cô chia thức ăn vào các hộp cơm cho mình và em gái. Hai chị em thay phiên nhau đảm nhận việc nấu nướng, tùy vào lịch sinh hoạt và lượng thức ăn còn lại từ hôm trước. Xuân quê ở Ninh Bình. Cô tốt nghiệp từ một trong những trường đại học hàng đầu tại Hà Nội. Cô gái trẻ từng nghĩ, tấm bằng đại học ở một ngôi trường tốt sẽ mở ra nhiều cơ hội làm việc với lương hấp dẫn, triển vọng phát triển bản thân rõ ràng để tự chủ tài chính.

Sau một thời gian khởi nghiệp không thành công, cô trở về quê sống cùng bố mẹ và thất nghiệp khoảng nửa năm. Khi quyết định quay lại Hà Nội tìm việc, Xuân phải bắt đầu lại với công việc nhân viên kinh doanh, mức lương cơ bản 5 triệu đồng/tháng. Hiện cô sống cùng em gái trong một căn hộ chung cư mini rộng khoảng 30m2 tại phường Thanh Liệt, Hà Nội. Tiền thuê nhà là 4,4 triệu đồng/tháng. Cộng thêm điện, nước và các chi phí liên quan, tổng số tiền hai chị em phải trả mỗi tháng lên gần 6 triệu đồng. Hai chị em chia nhau khoản tiền này, song với mức lương hiện tại, chi phí nhà ở vẫn chiếm phần đáng kể trong ngân sách của Xuân.

Sau khi góp tiền thuê nhà và các khoản sinh hoạt chung, cô chỉ còn khoảng 2 triệu đồng mỗi tháng từ lương cơ bản để lo những nhu cầu cá nhân, đi lại và các khoản thiết yếu khác. “Khoản tiền này dành cho việc đi lại, mua sắm những đồ thiết yếu trong tháng. Nếu không kiểm soát chi tiêu, cuối tháng, mình rất dễ rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau”, Xuân chia sẻ với phóng viên Dân Trí.

Áp lực chi tiêu khiến cô phải cân nhắc ngay cả những khoản nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày. Bữa sáng của cô gái trẻ cũng được tính toán kỹ. Thay vì mua một chiếc bánh mì giá 25.000 đồng hay một gói xôi, cô thường mua một gói bánh gồm 16 chiếc, mỗi sáng ăn hai chiếc.

Bữa ăn đơn giản với nguồn thực phẩm do bố mẹ ở quê gửi lên. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Rau xanh cũng được mua vừa đủ dùng. Do rau nhanh hỏng, Xuân chỉ mua vài nghìn đồng tiền rau rồi chia cho các bữa ăn, tránh để thừa phải bỏ đi. Những thực phẩm khác như trứng, thịt, cá được cân đối theo lượng thức ăn có sẵn trong nhà. Một nguồn hỗ trợ đáng kể là thực phẩm bố mẹ gửi từ quê lên. Thịt, cá, trứng, tôm, rau, đôi khi cả gạo, giúp hai chị em giảm bớt tiền chợ. Nếu phải tự mua toàn bộ thực phẩm trong tháng, khoản chi dành cho ăn uống sẽ tạo thêm áp lực với mức thu nhập hiện tại. Thói quen tự nấu ăn, chuẩn bị cơm mang đi làm và hạn chế ăn uống bên ngoài dần trở thành nếp sinh hoạt của Xuân. Công ty cách nơi ở khoảng 5 phút đi xe máy, giúp cô tiết kiệm thời gian và giảm một phần chi phí đi lại.

Chấp nhận lương 5 triệu đồng để học kinh nghiệm

Công việc là nhân viên kinh doanh được Xuân bắt đầu 2 - 3 tháng nay. So với kỳ vọng về thu nhập sau khi tốt nghiệp, mức lương hiện tại còn khiêm tốn, nhưng cô vẫn chấp nhận để tích lũy kinh nghiệm thực tế. Với cô gái trẻ, có công việc để bắt đầu lại quan trọng hơn việc tiếp tục chờ đợi một vị trí đáp ứng tất cả mong muốn. Công việc mới giúp cô làm quen với môi trường làm việc, rèn luyện kỹ năng và hiểu rõ hơn những yêu cầu thực tế của thị trường lao động.

Do đồng lương hạn chế, cô phải xoay xở tính toán. Cô gần như cắt giảm toàn bộ những khoản chi dành cho vui chơi, giải trí và mua sắm cá nhân. "Suốt nửa năm qua, tôi chưa dám mua cho bản thân một bộ quần áo mới. Thay vào đó, tôi tận dụng những trang phục từ trước và chỉ mua sắm ở mức độ tối thiểu. Không còn chi tiêu thoải mái như thời sinh viên được bố mẹ chu cấp, tôi phải cân nhắc giữa mong muốn cá nhân và khoản chi tiêu thiết yếu hơn", cô bộc bạch.

Bữa ăn trong gia đình được nấu đơn giản. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Khi biết mức lương của con gái, bố mẹ Xuân từng khuyên cô nên về quê để tìm việc. Tuy nhiên cô gái cho rằng, bản thân còn trẻ nên vẫn muốn tiếp tục tích lũy kinh nghiệm thay vì chỉ để ý tới con số nhận được cuối tháng.

Theo Xuân, việc tốt nghiệp một trường đại học có danh tiếng không đồng nghĩa với việc mỗi người sẽ ngay lập tức có công việc tốt và mức thu nhập như mong muốn. Bằng cấp có thể là lợi thế khi tìm việc, nhưng năng lực thực tế, kinh nghiệm và khả năng đáp ứng yêu cầu công việc cũng cần được chứng minh qua thời gian. Từ trải nghiệm của bản thân, Xuân cho rằng, người trẻ không nên quá kỳ vọng vào mức lương cao ngay khi vừa ra trường.

Nếu công việc đầu tiên chưa mang lại thu nhập như mong đợi nhưng vẫn tạo cơ hội học hỏi, mỗi người có thể cân nhắc bắt đầu từ đó, đồng thời chủ động trau dồi kỹ năng để mở rộng cơ hội nghề nghiệp.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa người lao động phải bằng lòng với mức lương thấp trong thời gian lâu dài. Với Xuân, chấp nhận khởi đầu khiêm tốn chỉ là bước đầu. Quan trọng hơn, cô vẫn tiếp tục cố gắng để cải thiện năng lực và nâng cao thu nhập. Xuân dự tính sẽ dành khoảng 1 - 2 năm tới để tích lũy kinh nghiệm, hiểu sâu hơn về công việc và hoàn thiện những kỹ năng còn thiếu. Sau khoảng thời gian này, cô kỳ vọng có thể tìm được cơ hội tốt hơn, với mức thu nhập tương xứng với năng lực và công sức bỏ ra.

Ở tuổi 23, Xuân chưa có cuộc sống dư dả như từng mong đợi khi còn là sinh viên. Nhưng từ căn hộ chung cư mini rộng 30m2, những hộp cơm tự chuẩn bị mỗi sáng và khoản tiền phải tính toán đến cuối tháng, cô đang từng bước học cách tự lập, tích lũy kinh nghiệm và xây dựng lại kế hoạch cho tương lai.