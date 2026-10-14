Grab hợp tác OpenAI, tài xế có thêm cơ hội tăng thu nhập nhờ AI

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Theo thông báo của Grab, chương trình hợp tác dự kiến đào tạo 3.000 lao động tự do thuộc hệ sinh thái Grab trên khắp Thái Lan, giúp họ tiếp cận những nguồn thu nhập mới thông qua chuỗi hội thảo thực hành về AI. Những người tham gia cũng sẽ được sử dụng miễn phí gói ChatGPT Plus trong ba tháng.

Các hội thảo sẽ được triển khai thông qua ứng dụng Grab Driver. Nội dung đào tạo tập trung vào những chủ đề thiết thực như tương tác và duy trì khách hàng, tiếp thị và xây dựng thương hiệu, quản lý tài chính cá nhân và sơ cứu.

Khởi đầu với dịch vụ gọi xe, Grab sau đó mở rộng sang các lĩnh vực giao đồ ăn, thanh toán kỹ thuật số và cung cấp giải pháp kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ tại địa phương. Tập đoàn công nghệ hàng đầu khu vực này hiện hoạt động tại 8 quốc gia và hơn 900 thành phố trên khắp Đông Nam Á.

Chương trình “GO Forward with AI” được triển khai tại Thái Lan là một phần trong chương trình mở rộng hợp tác giữa Grab và OpenAI, với mục tiêu nâng cao kỹ năng cho hơn 30.000 lao động tự do và doanh nhân trong khu vực trong vòng hai năm tới.

Sáng kiến này lần đầu được Grab và OpenAI công bố vào tháng trước. Chương trình khởi đầu tại Singapore, sau đó được mở rộng sang Thái Lan. Theo thông báo từ hai công ty, sáng kiến dự kiến sẽ tiếp tục được triển khai tại Indonesia và Philippines vào cuối năm nay.

Thông qua chương trình đào tạo AI, Grab kỳ vọng người tham gia có thể khai thác các khả năng của AI tác nhân, chẳng hạn như giao cho AI thực hiện các nhiệm vụ gồm nhiều bước, xây dựng những trang web đơn giản và thiết lập các quy trình làm việc có thể tái sử dụng, thay vì chỉ sử dụng AI để đặt những câu hỏi riêng lẻ.

Trong bối cảnh hiện tại, người dùng đang rất quan tâm đến AI, nhiều người đang tìm kiếm hướng dẫn thiết thực về cách ứng dụng công nghệ này sao cho phù hợp với công việc, hoạt động kinh doanh và những mục tiêu mà họ hướng tới.

Vì vậy, chương trình hướng đến nỗ lực xây dựng sự tự tin khi sử dụng AI, dù là hỗ trợ người bán hàng đưa ra những quyết định kinh doanh sáng suốt hơn, hay cung cấp cho các đối tác tài xế công cụ để khám phá những ý tưởng kinh doanh mới và tạo ra cơ hội phát triển.

Khi bước vào kỷ nguyên mới với những năng lực ngày càng tiên tiến của AI, bên cạnh việc tiếp cận công nghệ này, mọi người còn cần có kỹ năng và sự tự tin để sử dụng AI, thích ứng với những thay đổi của công nghệ và cùng hưởng lợi từ những tiến bộ mà công nghệ mang lại.

Người dân trên khắp Thái Lan đã bắt đầu đón nhận AI. Thông qua chương trình "GO Forward with AI" hiện tại, ứng dụng Grab được kỳ vọng có thể mang đến những kỹ năng ứng dụng thiết thực.

Grab đã hợp tác với OpenAI từ năm 2024 và triển khai một số ứng dụng AI, trong đó có trợ lý AI dành cho tài xế được tích hợp ngay trong ứng dụng. Theo Grab, công cụ này đã tiếp cận hơn nửa triệu tài xế, giúp họ tìm kiếm nhu cầu đi lại, tối ưu hóa thu nhập và giải đáp các thắc mắc phát sinh trong công việc hằng ngày.