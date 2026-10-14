70 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm do phụ nữ thực hiện

Ngày 14-10, tại Khách sạn Yasaka - Saigon - Nhatrang (phường Nha Trang), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa tổ chức trưng bày, giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm đặc trưng do phụ nữ thực hiện. Đây là một trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2026).

Bà Nguyễn Quỳnh Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tham quan các gian hàng.

Chương trình có 70 gian hàng của Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, phường trong tỉnh cùng các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất, kinh doanh do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành. Các gian hàng trưng bày, giới thiệu và quảng bá nhiều sản phẩm như: Lương thực, thực phẩm, quà lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, gốm, sản phẩm truyền thống và đặc trưng địa phương, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu...

Các gian hàng được trang trí đẹp mắt, sản phẩm có mẫu mã phong phú, thu hút khách tham quan và mua sắm. Các gian hàng khuyến khích khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt thông qua mã QR, góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo thuận lợi cho người mua và người bán.

Các sản phẩm đặc trưng của địa phương được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Hải trưng bày, giới thiệu tại chương trình.

Tham quan, mua sắm tại chương trình, bà Lưu Thị Tý (phường Bắc Nha Trang) chia sẻ: “Các mặt hàng được trưng bày đa dạng, phong phú, có nhiều sản phẩm thiết thực phục vụ đời sống hằng ngày. Sản phẩm có mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý; nhiều mặt hàng do hội viên, phụ nữ trực tiếp nuôi trồng, sản xuất nên tạo được sự tin tưởng về nguồn gốc và chất lượng. Bên cạnh đó, việc áp dụng thanh toán bằng mã QR giúp giao dịch nhanh chóng, thuận tiện hơn”.

Khách hàng tìm hiểu, mua sắm các loại nông sản.

Hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm là dịp để các tổ chức hội, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ quảng bá thương hiệu, kết nối thị trường, tìm kiếm đối tác và mở rộng cơ hội tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, góp phần khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của phụ nữ, thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại chương trình:

Phụ nữ xã Phước Dinh sắp xếp các sản phẩm trưng bày tại chương trình.

Các nông sản địa phương được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vạn Hưng giới thiệu tại chương trình.

Người dân mua sắm tại chương trình.

Các loại bánh đặc trưng của địa phương được trưng bày tại chương trình.

Các loại trái cây của Khánh Sơn được giới thiệu đến hội viên, người dân.

Các gian hàng thu hút sự quan tâm của người dân và du khách.

Một số sản phẩm lưu niệm được trưng bày tại chương trình.

Các mặt hàng chế biến sẵn thu hút sự quan tâm của khách tham quan, mua sắm.

Người dân mua sản phẩm của một hợp tác xã tham gia chương trình.

Các gian hàng trưng bày đa dạng sản phẩm.

Các loại bánh được bày bán tại chương trình.

Các sản phẩm do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ninh Hòa giới thiệu tại chương trình.

Chương trình thu hút nhiều khách hàng đến tham quan, mua sắm.