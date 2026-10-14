Hà Nội đặc biệt quan tâm đến đời sống, việc làm của người nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp

Chủ tịch thành phố Hà Nội và lãnh đạo các sở, ngành đối thoại với nông dân. (Ảnh: Ngọc Anh)

Tại buổi đối thoại, các cán bộ, hội viên Hội Nông dân, hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp, các chủ thể sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp... nêu những khó khăn về đất đai, quy hoạch, hạ tầng sản xuất, phòng chống thiên tai, bảo đảm sinh kế trong quá trình đô thị hóa và yêu cầu ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tập thể, liên kết tiêu thụ nông sản.

Đặc biệt các ý kiến nông dân tập trung vào khó khăn, vướng mắc trong chuyển đổi nghề nghiệp, phát triển làng nghề, tổ chức lại không gian nông thôn và nâng cao đời sống của người dân trong quá trình phát triển Thủ đô.

Ngay tại buổi đối thoại, lãnh đạo các sở, ngành đã trực tiếp trao đổi, giải đáp cụ thể nhiều nội dung.

Chủ tịch thành phố Hà Nội thăm khu trưng bày sản phẩm OCOP. (Ảnh: Ngọc Anh)

Phát biểu kết luận buổi đối thoại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu rất cao về tăng trưởng kinh tế, phát triển kết cấu hạ tầng, tổ chức lại không gian đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Trong quá trình đó, nông nghiệp, nông dân và nông thôn Thủ đô đứng trước những thay đổi rất lớn.

Một bộ phận đất nông nghiệp sẽ chuyển sang phục vụ phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ và các công trình hạ tầng. Cơ cấu lao động nông thôn tiếp tục chuyển dịch. Nhiều làng quê sẽ trở thành một phần của không gian đô thị.

Đây là xu thế tất yếu, nhưng phải được quản lý, tổ chức thực hiện tốt, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu phát triển và quyền lợi chính đáng của người dân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định, trong bối cảnh đó, phát triển nông nghiệp Hà Nội phải được đặt trong tổng thể phát triển Thủ đô và liên kết Vùng Thủ đô. Hà Nội không thể phát triển nông nghiệp theo hướng mở rộng diện tích hay chạy theo sản lượng, mà phải chuyển mạnh sang nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hàng hóa chất lượng cao, có giá trị kinh tế và hiệu quả sử dụng đất lớn.

Hà Nội phải phát huy vai trò trung tâm về khoa học công nghệ, giống, chế biến, logistics, thương mại và tiêu thụ nông sản, tăng cường liên kết với các tỉnh trong Vùng Thủ đô và vùng Đồng bằng sông Hồng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nêu rõ, không nhất thiết sản phẩm nào Hà Nội cũng phải tự sản xuất, nhưng Hà Nội phải chủ động tổ chức được chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, ổn định cho người dân Thủ đô; đồng thời tạo thị trường và động lực phát triển cho nông nghiệp của cả vùng. Đô thị hóa phải gắn với tổ chức lại không gian nông thôn, gìn giữ bản sắc văn hóa và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Những làng cổ, làng nghề, không gian văn hóa cộng đồng, cảnh quan sinh thái và các giá trị truyền thống cần được bảo tồn, khai thác hợp lý; đồng thời bổ sung hạ tầng, dịch vụ và điều kiện sống văn minh, hiện đại.

Ngược lại, những khu vực đô thị mới cũng cần có không gian xanh, không gian sinh thái, các hoạt động văn hóa cộng đồng và sự kết nối với những giá trị truyền thống của địa phương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh, cần đặc biệt quan tâm đến người nông dân trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đô thị hóa. Các cấp các ngành không chỉ quan tâm đến việc chuyển đổi đất đai, chuyển đổi mô hình sản xuất, mà quan trọng hơn là chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.