VN-Index mất hơn 14 điểm, một nhóm cổ phiếu bất ngờ tăng dựng đứng giữa sắc đỏ

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 14/10 với sắc đỏ chiếm ưu thế. VN-Index giảm 14,55 điểm, xuống còn 1.704,87 điểm, tiến sát ngưỡng tâm lý 1.700 điểm trong bối cảnh áp lực bán gia tăng tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn.

Bất động sản tiếp tục là nhóm ngành gây sức ép đáng kể lên chỉ số. VHM giảm 5,28%, VIC mất 1,62%, VRE giảm 1,64% và VPL lùi 3,31%. Đà giảm cũng lan sang nhiều mã khác như NVL mất 3,59%, VPI giảm 2,69%, NLG giảm 2,08% và IDC giảm 1,75%.

Thép, phân bón ngược dòng tăng mạnh khi VN-Index mất hơn 14 điểm.

Nhóm bán lẻ cũng không tránh khỏi xu hướng điều chỉnh khi MWG giảm 1,74%, PNJ mất 2,86%, FRT giảm 2,23% và DGW lùi 0,98%. Tại nhóm ngân hàng, diễn biến phân hóa nhưng bên bán chiếm ưu thế với SSB giảm 4,23%, LPB mất 3,05%, STB giảm 1,52% và SHB lùi 1,44%. Ở chiều ngược lại, VIB, CTG, MSB, EIB, MBB, HDB và TCB vẫn giữ được sắc xanh với mức tăng quanh 1%.

Trái ngược diễn biến ảm đạm của thị trường chung, nhóm thép bất ngờ trở thành điểm sáng trong phiên. Trên HoSE, HPG tăng 1,71%, HSG bứt phá 4,48%, trong khi NKG tăng hết biên độ 6,82%. Trên HNX và UPCoM, VGS tăng 7,74%, GDA tăng 2,61% và TVN tăng 1,03%.

Đà tăng đáng chú ý khi nhiều cổ phiếu thép đã trải qua giai đoạn điều chỉnh kéo dài. Trong khoảng một năm qua, không ít mã mất từ 25% đến 50% thị giá, khiến mặt bằng giá giảm đáng kể so với các vùng đỉnh trước đó. Tuy nhiên, diễn biến tích cực trong một phiên chưa đủ để khẳng định nhóm cổ phiếu này đã hình thành xu hướng tăng bền vững.

Một số yếu tố từ thị trường kinh doanh đang tạo thêm kỳ vọng cho ngành thép. Ngay đầu tháng 10, nhiều doanh nghiệp trong nước đã điều chỉnh tăng giá bán sản phẩm, mở ra khả năng cải thiện doanh thu và biên lợi nhuận. Dù vậy, mức độ hưởng lợi còn phụ thuộc vào giá nguyên liệu đầu vào, nhu cầu tiêu thụ và khả năng chuyển chi phí sang khách hàng.

Bên cạnh đó, các biện pháp chống bán phá giá đối với thép cuộn cán nóng (HRC) khổ rộng được kỳ vọng hỗ trợ nhà sản xuất nội địa trước áp lực cạnh tranh từ hàng nhập khẩu. Theo thông tin được đề cập, thị phần HRC trong nước đã tăng lên hơn 70%, so với khoảng 60% trong năm 2025, trong khi lượng thép nhập khẩu từ Trung Quốc giảm hơn 10%. Những diễn biến này có thể tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong nước, song tác động cụ thể vẫn cần được kiểm chứng qua kết quả kinh doanh.

Không chỉ thép, nhóm phân bón cũng ghi nhận nhiều cổ phiếu tăng giá bất chấp thị trường suy yếu. DCM tăng 3,18%, DPM tăng 0,71% và BFC nhích 0,32%. Đáng chú ý, CSV tăng hết biên độ 6,85%. Trên HNX và UPCoM, DDV tăng 3,64%, còn LAS bứt phá 7,14%.

Một diễn biến khác thu hút sự chú ý là sự hồi phục của FPT sau chuỗi 15 phiên giao dịch không tăng điểm, gồm 14 phiên giảm và một phiên đứng giá. Kết phiên 14/10, FPT tăng 1,42%, lên 57.100 đồng/cổ phiếu, với khối lượng khớp lệnh gần 7,1 triệu đơn vị. Dù mức tăng chưa lớn, diễn biến này đánh dấu sự gián đoạn của chuỗi giảm kéo dài trước đó.

Phiên giao dịch ngày 14/10 cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm cổ phiếu. Trong khi bất động sản và bán lẻ tiếp tục gây sức ép lên VN-Index, thép, phân bón cùng một số mã riêng lẻ vẫn thu hút dòng tiền. Khả năng duy trì đà tăng của các nhóm này trong những phiên tới sẽ là yếu tố đáng theo dõi, nhất là khi chỉ số vẫn đang tiến gần mốc 1.700 điểm.