Chứng khoán châu Á hầu hết giảm điểm do sức ép từ nhóm cổ phiếu công nghệ

Các nhà đầu tư chật vật tìm cách phục hồi đà giảm mạnh của nhóm cổ phiếu công nghệ từ phiên trước đó, trong khi tâm lý thị trường cũng hướng tới dữ liệu lạm phát sắp công bố của Mỹ.

Bảng chỉ số chứng khoán tại sàn giao dịch ở Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Khép phiên, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo giảm 0,1% xuống 67.744,29 điểm. Tại Trung Quốc, thị trường chứng khoán Thượng Hải cũng giảm dù dữ liệu mới công bố cho thấy xuất khẩu của nước này trong tháng 9/2026 đã tăng vọt 36,3%, vượt xa dự kiến. Chỉ số Shanghai Composite giảm 0,9% xuống 3.767,23 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong giảm 0,1% xuống 24.330,35 điểm.

Các thị trường Sydney, Singapore, Manila và Bangkok đều giảm, trong khi Wellington, Mumbai và Jakarta ghi nhận mức tăng.

Tại Tokyo và Seoul, hai thị trường chứng khoán có tỷ trọng lớn về công nghệ, các tập đoàn như SK hynix và Advantest đã ghi nhận mức giảm sâu. Dù có sự phục hồi nhẹ vào đầu phiên 14/10, động lực này không được duy trì khiến cả hai thị trường chốt phiên trong sắc đỏ.

Nhóm cổ phiếu công nghệ đã chịu áp lực lớn từ phiên 13/10 giữa những lo ngại về tiến trình phát triển chip trí tuệ nhân tạo (AI) của Trung Quốc và bình luận từ lãnh đạo Broadcom ví cơn sốt mua sắm liên quan đến AI như hoạt động đánh bạc.

Trọng tâm chú ý của giới đầu tư đổ dồn vào báo cáo của nhà sản xuất thiết bị chip ASML (Hà Lan). Hãng này công bố lợi nhuận ròng quý III/2026 tăng vọt và nâng dự báo doanh thu cả năm nhờ nhu cầu AI lớn. Tuy nhiên, ASML cảnh báo nhu cầu hiện đang vượt quá nguồn cung và hãng đang tìm cách tăng công suất cho năm 2028, ngoài mức tăng 30% đã công bố trước đó.

Chuyên gia Charu Chanana tại Saxo Markets nhận định sau nửa đầu năm hoạt động mạnh mẽ, cổ phiếu bán dẫn đang chịu áp lực do lợi suất trái phiếu tăng, bất ổn địa chính trị và lo ngại về quy mô chi tiêu vốn cho AI. Đợt bán tháo gần đây cho thấy chỉ riêng nhu cầu mạnh mẽ có thể không đủ để duy trì đà tăng. Chuyên gia này đánh giá kết quả kinh doanh của ASML và TSMC, dự kiến công bố ngày 15/10, sẽ là thước đo quan trọng để đánh giá sức khỏe của chu kỳ đầu tư AI.

Hiện thị trường đang chờ đợi dữ liệu giá tiêu dùng của Mỹ, yếu tố quan trọng có thể tác động đến quyết định của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong cuộc họp ngày 28/10.

Tại Việt Nam, chỉ số VN-Index giảm 14,55 điểm (0,85 điểm) xuống 1.704,87 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 0,91 điểm (0,34%) lên 265,16 điểm.