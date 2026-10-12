Chăm lo sinh kế ở xã đảo Thạnh An

Vừa qua, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh phối hợp với các công ty, đơn vị, địa phương tổ chức chương trình công tác dân vận tại xã đảo Thạnh An, trao 50 phần quà tặng các gia đình chính sách; hỗ trợ 60 suất điều trị đục thủy tinh thể và 20 suất phẫu thuật cận thị, tổng kinh phí hơn 900 triệu đồng. Từ đầu năm 2026 đến nay, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với các ban, ngành, địa phương, đơn vị triển khai nhiều chương trình, hoạt động chăm lo cho người dân Thạnh An với tổng trị giá hơn 3,7 tỷ đồng; xây dựng nhiều công trình dân sinh thiết thực, góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Cuộc sống của người dân Thạnh An chủ yếu dựa vào biển. Các đơn vị Quân đội trên đảo luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, tích cực hỗ trợ ngư dân sản xuất, vươn khơi, bám biển. Sự đồng hành của Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh cùng các đơn vị, ban, ngành thành phố đã góp phần cải thiện đời sống người dân, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự, khuyến khích bà con cùng bộ đội bảo vệ biển, đảo quê hương.

Gian hàng 0 đồng do Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức phục vụ người dân xã đảo Thạnh An.

Công tác chăm lo sinh kế chuyển mạnh từ hỗ trợ đơn lẻ sang xây dựng các mô hình, chương trình phát triển bền vững. Trong đó, mô hình hỗ trợ sinh kế bám biển tập trung vào các hộ khó khăn, gia đình có nhu cầu chuyển đổi nghề, với các giải pháp hỗ trợ vốn, phương tiện sản xuất; hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm. Việc hình thành các tổ, nhóm liên kết sản xuất góp phần giảm chi phí, nâng cao giá trị sản phẩm, tăng khả năng ứng phó với rủi ro, tạo việc làm ổn định cho người dân.

Cùng với đó, các đơn vị duy trì mô hình chăm sóc sức khỏe lưu động, khám, chữa bệnh, tư vấn, cấp thuốc miễn phí, kết nối bệnh viện, cơ sở y tế với xã đảo, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ điều trị chuyên sâu.