Bà Tòng Thị Phóng gợi mở hướng phát triển du lịch, nông nghiệp đặc trưng tại Mường Cơi - Sơn La

Chiều 12/10, bà Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, đến thăm và làm việc với xã Mường Cơi, tỉnh Sơn La.

Xã Mường Cơi được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã Mường Thải, Tân Lang và Mường Cơi thuộc huyện Phù Yên trước đây. Địa phương có diện tích tự nhiên 195 km², dân số hơn 19.500 người, gồm 5 dân tộc cùng sinh sống.

Sau sáp nhập, Đảng bộ, chính quyền xã tập trung ổn định tổ chức, từng bước khắc phục khó khăn, bảo đảm hoạt động của bộ máy thông suốt.

Sau hơn một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, với 38 chi bộ trực thuộc và 1.020 đảng viên. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội cơ bản được giữ vững.

Đồng chí Tòng Thị Phóng phát biểu tại buổi làm việc với xã Mường Cơi

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Tòng Thị Phóng ghi nhận những kết quả xã Mường Cơi đạt được trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Bà đề nghị địa phương tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; quan tâm đời sống và điều kiện làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức.

Định hướng phát triển kinh tế, bà Tòng Thị Phóng nhấn mạnh việc khai thác hiệu quả lợi thế về cảnh quan, khí hậu và vùng cây ăn quả để phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm nông nghiệp, nghỉ dưỡng.

Cùng với đó, xã cần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, đặc biệt là văn hóa Đang Mường; gắn tổ chức lễ hội với quảng bá hình ảnh địa phương và thương hiệu nông sản.

Đối với Lễ hội văn hóa các dân tộc và Ngày hội cam xã Mường Cơi năm 2026, địa phương cần chú trọng phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tạo điểm nhấn quảng bá sản phẩm đặc trưng và tiềm năng du lịch.

Bà Tòng Thị Phóng cũng đề nghị xã chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai, sạt lở và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.