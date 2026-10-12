Thường vụ Quân ủy Trung ương cho ý kiến về việc Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hoá trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Ngày 12/10, tại Hà Nội, Bộ trưởng Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Tài chính Luxembourg Gilles Roth đã có buổi làm việc nhằm trao đổi về tình hình kinh tế-tài chính, tại đây 2 bên đã ký Bản ghi nhớ hợp tác, mở rộng phối hợp trong các lĩnh vực tài chính xanh, thị trường vốn, quản lý quỹ đầu tư và công nghệ tài chính.