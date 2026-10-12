Thường vụ Quân ủy Trung ương cho ý kiến về việc Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hoá trong Quân đội nhân dân Việt Nam
Chiều 12-10, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị cho ý kiến về việc Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hoá trong Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị...
Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/thoi-su/thuong-vu-quan-uy-trung-uong-cho-y-kien-ve-viec-quy-hoach-he-thong-thiet-che-van-hoa-trong-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-64689