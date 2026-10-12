EU mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp các Đại sứ, Đại biện Phái đoàn Liên minh châu Âu và các nước thành viên EU tại Việt Nam. Ảnh: VIẾT CHUNG

Theo Bộ Ngoại giao, thông tin với các Đại sứ EU về tình hình Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh những chuyển biến mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam đang mở ra không gian hợp tác rất lớn với EU và các nước thành viên.

Đánh giá quan hệ Việt Nam - EU, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, sau 36 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hai bên không ngừng phát triển mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất. Việt Nam là nước Đông Nam Á đầu tiên thiết lập Đối tác Chiến lược toàn diện với EU. EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư, thị trường xuất khẩu lớn thứ ba và thị trường nhập khẩu lớn thứ năm của Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp các Đại sứ, Đại biện Phái đoàn Liên minh châu Âu và các nước thành viên EU tại Việt Nam. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng, dành ưu tiên cao cho quan hệ với EU và các nước thành viên, mong muốn cùng triển khai hiệu quả khuôn khổ quan hệ mới.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên phát huy tiềm năng, lợi thế, tăng cường phối hợp ứng phó các thách thức chung và mang lại lợi ích lâu dài; tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, thúc đẩy hợp tác quốc phòng - an ninh. Đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới, có ý nghĩa chiến lược như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, nguyên liệu thô thiết yếu, hạ tầng chiến lược, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh...

Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong phát triển năng lượng mới, công nghệ sản xuất hydrogen/amoniac xanh, công nghệ điện gió ngoài khơi, hiện đại hóa hạ tầng năng lượng; tăng cường hợp tác phát triển hạ tầng giao thông chiến lược, nhất là đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, cảng biển, hàng không; hỗ trợ về vốn, công nghệ, đào tạo nhân lực và khuyến khích doanh nghiệp châu Âu tham gia đầu tư.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp các Đại sứ, đại biện Phái đoàn Liên minh châu Âu và các nước thành viên EU tại Việt Nam. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng đề nghị các Đại sứ tiếp tục thúc đẩy triển khai hiệu quả EVFTA; sớm hoàn tất phê chuẩn EVIPA, tạo thuận lợi hơn nữa cho thương mại và đầu tư hai chiều; ủng hộ việc EC sớm gỡ “Thẻ vàng” IUU.

Thủ tướng đánh giá cao việc EU ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và tăng cường hợp tác về thuế và đã đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách các vùng tài phán không hợp tác về thuế của EU.

Với những vấn đề còn khác biệt, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục thông qua đối thoại và các cơ chế song phương hiện có, không để ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác Đối tác Chiến lược toàn diện.

Thay mặt các Đại sứ, Đại biện các nước thành viên EU, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam Julien Guerrier đánh giá quan hệ Việt Nam - EU ngày càng thực chất, tin cậy và năng động; nhấn mạnh Việt Nam có vai trò rất quan trọng trong bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp hiện nay. Vì vậy, việc duy trì và tăng cường quan hệ hợp tác ổn định, tin cậy với Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với EU.

Thay mặt các Đại sứ, Đại biện các nước thành viên EU, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam Julien Guerrier phát biểu. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đại sứ Julien Guerrier nhấn mạnh, hai bên đang có những cơ hội lớn để mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Với thế mạnh về công nghệ tiên tiến, chất lượng cao và những giải pháp phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam, các doanh nghiệp EU mong muốn tăng cường hợp tác, đầu tư, đặc biệt trong chuyển đổi xanh, chuỗi cung ứng, giao thông vận tải, hạ tầng chiến lược, nguyên liệu thô thiết yếu, khoa học - công nghệ, an ninh - quốc phòng và các lĩnh vực cùng quan tâm.

Đại sứ khẳng định, EU mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Hai bên nhất trí trước mắt cần chuẩn bị tốt cho hoạt động đối ngoại cấp cao và đẩy nhanh việc cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện bằng những chương trình, dự án hợp tác thiết thực, có tầm nhìn dài hạn, tạo thêm động lực cho quan hệ Việt Nam - EU phát triển sâu rộng, hiệu quả trong thời gian tới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Tài chính Luxembourg Gilles Roth. Ảnh: VIẾT CHUNG

Cùng ngày, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Tài chính Luxembourg Gilles Roth đang thăm Việt Nam. Để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai bên, Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp triển khai thực chất khuôn khổ Đối tác Chiến lược về tài chính xanh năm 2023, Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Bộ Tài chính vừa ký, Nghị định thư hai bên ký năm 2020 về hợp tác trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng; cụ thể hóa thành các chương trình hành động cụ thể, ưu tiên các lĩnh vực tài chính bền vững, thị trường vốn, quản lý quỹ, fintech, đào tạo và nâng cao năng lực, quản lý giám sát khu vực tài chính - ngân hàng. Thủ tướng cũng đề nghị đẩy mạnh hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế của Việt Nam...