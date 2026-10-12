Đảng uỷ Cục Quản lý xuất nhập cảnh đối thoại để tháo gỡ khó khăn

Chiều 12/10, tại Hà Nội, với chủ đề “Lắng nghe, đồng hành, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xây dựng lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh tinh thông, chuyên nghiệp, thân thiện, vì nhân dân phục vụ”, Đảng uỷ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an tổ chức Hội nghị đối thoại với CBCS, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ năm 2026.

Thiếu tướng Cao Minh Huyền, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị được kết nối từ điểm cầu trung tâm tại Hà Nội đến các điểm cầu trực tuyến tại TP Hồ Chí Minh và các Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế trên toàn quốc, với sự tham gia của gần 1.200 CBCS.

Thiếu tướng Cao Minh Huyền cùng lãnh đạo và CBCS Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

Tại hội nghị, các đồng chí trong Đảng uỷ, lãnh đạo Cục đã trả lời 8 nhóm vấn đề, liên quan đến công tác chính trị tư tưởng, chế độ chính sách và đời sống cho CBCS, đoàn viên, hội viên …, nhất là đối với số cán bộ trẻ từ Công an các đơn vị, địa phương và từ lực lượng An ninh hàng không tiếp nhận về Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Thay vì ngồi ở vị trí trên sân khấu như thường lệ, Thiếu tướng Cao Minh Huyền cùng với các đồng chí trong Đảng uỷ, lãnh đạo Cục đã cùng ngồi dưới hàng ghế đại biểu với các CBCS tại Hà Nội. Điều đó, giúp buổi đối thoại diễn ra gần gũi và thuận lợi hơn trong theo dõi, đối thoại với CBCS tại các điểm cầu trực tuyến.

Lãnh đạo và CBCS Cục Quản lý xuất nhập cảnh tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng uỷ đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những vướng mắc, khó khăn của CBCS, đoàn viên, hội viên trên các mặt công tác và đời sống.

Trên cơ sở đó, Thiếu tướng Cao Minh Huyền cùng các đồng chí lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh; lãnh đạo các phòng chức năng đã giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; đồng hành với CBCS, hội viên trên tất cả các mặt công tác và đời sống. Các đồng chí đã trả lời các câu hỏi trung tâm, xoay quanh nhiều vấn đề trọng tâm. Đặc biệt là về tư tưởng, chế độ chính sách và đời sống của CBCS..., nhất là CBCS trẻ tại Công an các cửa khẩu xa trung tâm như Phú Quốc, Cam Ranh.

Quang cảnh hội nghị.

Thiếu tướng Cao Minh Huyền chia sẻ: Công tác tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng, giữ vai trò đi trước mở đường để thống nhất nhận thức, đi cùng trong tổ chức thực hiện và đi sau tổng kết thực tiễn và củng cố niềm tin. Với tầm quan trọng của công tác tư tưởng, đòi hỏi việc quản lý, nắm tư tưởng của CBCS cần phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, kịp thời, nghiêm túc, thực chất, gắn với nhiệm vụ chính trị. Do đó, hôm nay Đảng uỷ, lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh tổ chức hội nghị đối thoại với CBCS, đoàn viên, hội viên của Cục.

“Chúng tôi luôn lắng nghe ý kiến của CBCS và trả lời thỏa đáng mọi câu hỏi, với tinh thần xây dựng. Nếu có thể tháo gỡ được khó khăn vướng mắc sẽ chỉ đạo tháo gỡ ngay để CBCS tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng ủy, vững vàng tư tưởng, yên tâm công tác”- Thiếu tướng Cao Minh Huyền nhấn mạnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Cao Minh Huyền giao Phòng tham mưu tập hợp kết quả hội nghị, ban hành thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng đến các đơn vị để quán triệt đến 100% CBCS, đoàn viên, hội viên với quan điểm: Những vấn đề đã được giải đáp phải được thông tin rõ ràng; những nội dung đã thống nhất phải được tổ chức thực hiện; những kiến nghị cần tiếp tục nghiên cứu phải giao rõ đơn vị chịu trách nhiệm và thông báo kết quả đến CBCS. Đồng thời, phải chuyển đổi mạnh mẽ trạng thái làm việc từ bị động, chờ chỉ đạo sang chủ động báo cáo đề xuất…

Hội nghị đối thoại đã giải quyết được nhiều vấn đề cơ bản, tháo gỡ được các khó khăn, vướng mắc cho CBCS.

Với tinh thần cởi mở, dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, trao đổi 2 chiều, hội nghị đối thoại giữa Đảng ủy, lãnh đạo Cục với CBCS, đoàn viên, hội viên đã hoàn thành mục tiêu, nội dung chương trình đề ra. Hội nghị đối thoại đã giải quyết được nhiều vấn đề cơ bản, tháo gỡ được cơ bản khó khăn, vướng mắc cho CBCS...

Đây là hội nghị đối thoại thường niên, nhằm nêu cao vai trò, trách nhiệm của Đảng uỷ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, cấp uỷ các đơn vị thuộc Cục, nhất là người đứng đầu trong thực hiện công tác chính trị tư tưởng, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của CBCS, đoàn viên, hội viên để lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời, quán triệt tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đề cao trách nhiệm nêu gương của cấp uỷ, lãnh đạo các cấp; giữ vững đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động trong toàn đơn vị; ghi nhận, biểu dương và hỗ trợ CBCS , đoàn viên, hội viên có kiến nghị, đề xuất, cách làm hay, mô hình sáng tạo góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.