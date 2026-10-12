Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp nâng cao chất lượng cải cách hành chính

Ban tổ chức do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trương Việt Dũng làm trưởng ban, cùng các thành viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố tham gia. Ban tổ chức có nhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức cuộc thi; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban tổ chức, bảo đảm cuộc thi được tổ chức đúng mục đích, yêu cầu và tiến độ đề ra. Ban tổ chức cũng xem xét, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thí điểm hoặc nhân rộng các ý tưởng, giải pháp mới, có chất lượng, tính khả thi và hiệu quả trên địa bàn thành phố.

Nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 5107/UBND-KGVX về triển khai Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 31/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm đẩy mạnh thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, mở rộng diện bao phủ giai đoạn 2026-2030. Theo lộ trình, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của thành phố phấn đấu đạt 96,25% năm 2026; 96,8% năm 2027; 97,3% năm 2028; 97,9% năm 2029 và đạt 100% dân số vào năm 2030. Thành phố yêu cầu Bảo hiểm xã hội Hà Nội phân tích thực trạng tham gia theo từng nhóm đối tượng, từng địa bàn, xác định nhóm có tỷ lệ bao phủ thấp và nguyên nhân để có giải pháp phù hợp; người đứng đầu đơn vị, địa phương phải phát huy trách nhiệm trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế.

Đẩy mạnh chuyển đổi xe buýt năng lượng sạch

Đại diện Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ nay đến cuối năm 2026, đơn vị dự kiến tiếp tục chuyển đổi hơn 20 tuyến với trên 275 xe buýt điện, hướng tới tỷ lệ phương tiện sử dụng năng lượng sạch vượt 51% trong năm 2026.

Ngay trong những ngày đầu tháng 10/2026, hơn 50 xe buýt điện được đưa vào hoạt động trên các tuyến 22A, 22B, 30 và 50, thay thế xe diesel. Các phương tiện được trang bị đồng bộ nhiều tiện ích phục vụ hành khách, trong đó có sàn thấp thuận tiện cho việc lên xuống xe, thiết bị hỗ trợ người khuyết tật cùng các trang thiết bị hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và trải nghiệm đi lại bằng xe buýt.