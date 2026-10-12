Đồng chí Phan Văn Thắng: Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị

Đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình hoạt động, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong quý III năm 2026; đồng thời, nêu những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị các giải pháp tháo gỡ nhằm tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phan Văn Thắng, yêu cầu, các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, chủ động đề ra giải pháp thực hiện hiệu quả, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Các cơ quan, đơn vị chuẩn bị tốt báo cáo tổng kết công tác năm 2026; xây dựng chương trình công tác, chương trình hành động năm 2027; tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2026 bảo đảm yêu cầu, quy định. Đồng thời, quan tâm xây dựng các mô hình tổ chức cơ sở đảng gắn với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cần tăng cường công tác phối hợp, chủ động trao đổi thông tin, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thực hiện tốt các nhiệm vụ do Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Đồng chí Phan Văn Thắng lưu ý các đơn vị cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng giải ngân vốn đầu tư công, quản lý, xử lý tài sản công, đất công theo quy định; đồng thời, đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13-7-2026 của Bộ Chính trị. Việc triển khai cần gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Phan Văn Thắng tin tưởng, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao, các cơ quan, đơn vị sẽ chủ động khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo chương trình hành động của Tỉnh ủy, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2026.