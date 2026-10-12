Trung tướng Vũ Trung Kiên thăm, tặng quà Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền

Trung tướng Vũ Trung Kiên tặng quà Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền. Ảnh: Ngọc Lâm

Tham gia đoàn công tác có Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, các Cục và Văn phòng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Tại đây, Trung tướng Vũ Trung Kiên ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, quá trình điều trị của Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền; đồng thời bày tỏ tình cảm, sự kính trọng đối với các thế hệ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy đi trước, những người đã dành nhiều tâm huyết, công sức cho sự nghiệp xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng ngày càng trưởng thành, vững mạnh.

Đồng chí Tư lệnh Bộ đội Biên phòng mong muốn Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền tiếp tục giữ gìn sức khỏe, thực hiện tốt phác đồ điều trị của đội ngũ y, bác sĩ; đồng thời khẳng định tình cảm, trách nhiệm và sự quan tâm của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đối với các đồng chí nguyên lãnh đạo, chỉ huy lực lượng qua các thời kỳ.

Đoàn công tác ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe của Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền. Ảnh: Ngọc Lâm

Xúc động trước sự quan tâm của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Trung tướng Vũ Trung Kiên, Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước tình cảm, sự động viên của lãnh đạo Bộ Tư lệnh cùng các đồng chí trong đoàn công tác.

Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền bày tỏ niềm vui trước những bước phát triển của lực lượng Bộ đội Biên phòng, đồng thời tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.