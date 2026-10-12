Giao Hà Nội tổ chức concert quy mô khoảng 60 nghìn người chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. (Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Văn phòng Chính phủ và trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố.

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã giao Thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt quy mô cấp quốc gia chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Dự kiến chương trình diễn ra tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình với quy mô khoảng 60.000-70.000 khán giả, bảo đảm hấp dẫn, an ninh và an toàn tuyệt đối.

Năm 2025, tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình đã diễn ra nhiều chương trình nghệ thuật đặc biệt quy mô lớn, chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước. Trong đó, chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt "Tổ quốc trong tim" do Báo Nhân Dân tổ chức đã gây tiếng vang, thu hút khoảng 50 nghìn khán giả xem trực tiếp và hàng triệu lượt khán giả xem trực tuyến.

Chương trình cũng đã giành nhiều giải thưởng văn hóa như giải Mai Vàng, giải Sol Vàng, Giải Tinh hoa Việt, Đẹp Awards và Giải thưởng báo chí/truyền thông quốc tế châu Á (WAN-IFRA)... Mới đây, cuối tháng 8, chương trình tiếp tục được tổ chức mùa 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh, thu hút sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ tên tuổi và hàng chục nghìn khán giả.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa, đồng thời là năm đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam vào ngày 24/11.

Để triển khai nhiệm vụ này, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1111/QĐ-TTg về Kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam giai đoạn 2026-2030 và Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30/9/2026 về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Theo kế hoạch, chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ diễn ra từ ngày 18/11 đến ngày 24/11/2026.

Phó Thủ tướng yêu cầu công tác chuẩn bị phải được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, bởi đây là lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên phạm vi cả nước. Ngày hội phải thực sự trở thành ngày hội văn hóa của toàn dân, nơi người dân trực tiếp tham gia sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

“Văn hóa cần thực sự trở thành sức mạnh tinh thần, nội lực, động lực và nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững của đất nước, đồng thời là hệ điều tiết cho sự phát triển”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Báo cáo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng thay mặt lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ đã hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, xác định rõ nội dung, trách nhiệm, tiến độ và nguồn lực thực hiện.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng, một số hoạt động trọng tâm sẽ triển khai trong thời gian tới gồm Hội nghị Văn hóa toàn quốc, Triển lãm nghệ thuật về phát triển nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ hội nhập giai đoạn 2021-2025, Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và Ngày Văn hóa Việt Nam, chương trình “Thanh âm Việt Nam 2026” triển khai trên các nền tảng số, chiến dịch truyền thông “Hành trình trải nghiệm Văn hóa Việt 2026”, Tuần lễ Nghệ thuật biểu diễn, ra mắt Bản đồ số Văn hóa Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu phải tạo được dấu ấn ngay từ năm đầu tiên tổ chức, qua đó định hình giá trị và sức sống lâu dài của Ngày Văn hóa Việt Nam. Mục tiêu là để mỗi năm đến ngày 24/11, người dân mong đợi, chủ động tham gia và thực sự thấy mình là một phần của Ngày Văn hóa. Các hoạt động của Ngày Văn hóa Việt Nam phải lấy nhân dân làm chủ thể, bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tham gia, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa.

Về công tác truyền thông, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu tạo không khí Ngày hội Văn hóa - Đại đoàn kết rộng khắp, sinh động và giàu bản sắc trên cả nước.

Báo chí, truyền hình, nền tảng số, mạng xã hội và truyền thông cộng đồng cần được phát huy để lan tỏa thông tin, thu hút sự hưởng ứng của toàn xã hội.

Phó Thủ tướng lưu ý hiệu quả thực chất, sức lan tỏa và giá trị bền vững phải là thước đo của các hoạt động. Ngày hội cần được tổ chức vui tươi, an toàn, tiết kiệm, không phô trương, hình thức; sau ngày hội phải để lại sự gắn kết cộng đồng sâu sắc hơn, các giá trị văn hóa được lan tỏa và những mô hình, nếp sống văn hóa tốt đẹp tiếp tục được duy trì.

Để bảo đảm tiến độ, Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ban, ngành Trung ương, các địa phương, Hội Người cao tuổi Việt Nam, các hiệp hội doanh nghiệp.

Trong đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện hướng dẫn khung hoạt động Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết trước ngày 15/10, tổ chức họp báo; khẩn trương đưa vào vận hành Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam. Trong tuần lễ, Bộ tổ chức Tuần phim Việt Nam và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, di sản; chỉ đạo các thiết chế trực thuộc mở cửa tối đa, miễn hoặc giảm phí phục vụ nhân dân.

Bộ phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham mưu việc mời, phân công lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội tham dự các hoạt động tại cơ sở; hướng dẫn thống nhất nhận diện, thông điệp, khẩu hiệu, trang trí và ứng dụng công nghệ; kết nối doanh nghiệp tham gia bằng sản phẩm, dịch vụ, chương trình ưu đãi thiết thực. Công tác kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình phải được thực hiện thường xuyên.

Phó Thủ tướng đề nghị ngay sau Hội nghị, các bộ, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, chuyển từ kế hoạch sang sản phẩm cụ thể.

Việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 phải thiết thực, ý nghĩa, tạo dấu ấn sâu đậm, huy động sức mạnh của toàn dân tộc cùng tham gia, để các hoạt động thực sự đi vào đời sống và trở thành ngày hội được người dân mong đợi mỗi năm.