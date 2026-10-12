Ninh Bình gặp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam năm 2026

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh.

Các đại biểu dự chương trình.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Cùng dự có ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); ông Nguyễn Xuân Thành, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành; lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh; đại diện các hiệp hội, tổ chức doanh nghiệp và các doanh nhân tiêu biểu đại diện cho hơn 27 nghìn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng tới cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam; trân trọng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp của đội ngũ doanh nhân đối với sự phát triển của tỉnh. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, các doanh nghiệp đã kiên trì duy trì sản xuất, mở rộng thị trường, đóng góp ngân sách, tạo việc làm, chăm lo người lao động, tích cực tham gia an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và đồng hành với tỉnh trong nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Đồng chí nhấn mạnh, các chủ trương của Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định rõ yêu cầu phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 30/1/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển kinh tế tư nhân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt doanh nghiệp ở vị trí trung tâm của quá trình kiến tạo phát triển; yêu cầu xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, an toàn, chi phí thấp, bảo đảm tiếp cận bình đẳng các nguồn lực. Phát triển kinh tế tư nhân phải gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội.

Cùng với ghi nhận những kết quả tích cực của kinh tế Ninh Bình trong 9 tháng đầu năm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã chỉ rõ những sức ép và một số vướng mắc làm ảnh hưởng đến cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp.

Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tiếp tục cụ thể hóa, triển khai có kết quả các chủ trương của Trung ương và của tỉnh về phát triển kinh tế tư nhân. Mỗi cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ và kiến tạo, xem doanh nghiệp là đối tác phát triển của địa phương trên cơ sở thượng tôn pháp luật, công khai, minh bạch, bảo đảm lợi ích chính đáng của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Cải cách thủ tục hành chính phải đi vào thực chất; kiên quyết xóa bỏ cơ chế xin - cho, tình trạng đùn đẩy, né tránh, nhũng nhiễu và chi phí không chính thức. Mọi thủ tục đủ điều kiện phải được số hóa, công khai quy trình, đầu mối, thời hạn và kết quả xử lý.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu xử lý theo hướng rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả. Ngay sau hội nghị, Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo tổng hợp đầy đủ ý kiến của Hiệp hội và của các doanh nghiệp; việc thuộc thẩm quyền phải xử lý ngay, việc cần phối hợp liên ngành phải giao cơ quan chủ trì và xác định tiến độ, việc vượt thẩm quyền phải hoàn thiện hồ sơ, chủ động kiến nghị Trung ương. Doanh nghiệp gửi kiến nghị phải được phản hồi, nêu rõ căn cứ và tiến độ giải quyết; các vụ việc chậm, kéo dài, có nguy cơ làm mất cơ hội đầu tư phải được báo cáo kịp thời với Thường trực Tỉnh ủy để chỉ đạo tháo gỡ.

Cùng với giải quyết khó khăn trước mắt, đồng chí yêu cầu tập trung khơi thông nguồn lực, mở rộng không gian phát triển lâu dài cho doanh nghiệp. Trọng tâm là đồng bộ quy hoạch, công khai quỹ đất, kế hoạch sử dụng đất, danh mục dự án; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng; đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, nâng cao chất lượng hạ tầng và tăng cường kết nối ngân hàng - doanh nghiệp.

Đồng chí đề nghị các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI phát huy vai trò dẫn dắt, mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương tham gia chuỗi cung ứng. Chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, quản trị số, đào tạo nhân lực, đáp ứng các tiêu chuẩn mới của thị trường xuất khẩu; tạo điều kiện để doanh nghiệp Ninh Bình tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng trong nước và toàn cầu, từng bước làm chủ công nghệ, thiết kế, thương hiệu, thị trường và những khâu có giá trị gia tăng cao.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cần thực sự là cầu nối hai chiều tin cậy, tập hợp đúng những khó khăn có tính hệ thống, đề xuất giải pháp có căn cứ; hỗ trợ hội viên nâng cao năng lực quản trị, xây dựng thương hiệu, tuân thủ pháp luật và mở rộng thị trường. Đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp phải trở thành hoạt động thường xuyên, thực chất.

Về phía cộng đồng doanh nghiệp, đồng chí mong muốn các doanh nhân tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, văn hóa kinh doanh và tinh thần thượng tôn pháp luật; kinh doanh liêm chính, cạnh tranh lành mạnh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, chăm lo tốt hơn cho người lao động. Mỗi doanh nghiệp cần chủ động đầu tư cho quản trị, công nghệ, dữ liệu, nhân lực và thị trường; chuẩn bị sớm cho các yêu cầu về tiêu chuẩn xanh, phát thải carbon, truy xuất nguồn gốc và quản trị minh bạch; tăng cường liên kết, hợp tác, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Khẳng định cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân là lực lượng đặc biệt quan trọng trong thực hiện mục tiêu xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 với bản sắc đô thị di sản, sáng tạo, xanh và đáng sống, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tỉnh trân trọng những nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn, những doanh nhân kinh doanh liêm chính, sáng tạo, dám đầu tư và tạo ra giá trị bền vững. Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục lãnh đạo để chính quyền thực sự đồng hành, tháo gỡ điểm nghẽn, bảo vệ hoạt động đầu tư, kinh doanh hợp pháp; giữ vững kỷ cương, công bằng, minh bạch. Chính quyền và doanh nghiệp cần thực hiện tốt trách nhiệm của mình, cùng hướng tới sự thịnh vượng của Ninh Bình và cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn của Nhân dân.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tặng hoa chúc mừng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh.

Ông Nguyễn Xuân Thành, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn kinh tế Xuân Thành phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Xuân Thành, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành khẳng định, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Ninh Bình đã không ngừng phát triển, từng bước nâng cao uy tín, thương hiệu, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội. Hiệp hội hiện có hơn 7.000 hội viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề, luôn chú trọng gắn sản xuất, kinh doanh với trách nhiệm cộng đồng.

Thời gian qua, Hiệp hội đã phối hợp vận động doanh nghiệp, doanh nhân ủng hộ trên 100 tỷ đồng hỗ trợ Nhân dân khắc phục thiệt hại do bão lũ; tổ chức tặng trên 100.000 suất quà cho người nghèo dịp Tết, trị giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi suất. Các doanh nghiệp, doanh nhân tích cực tham gia xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ người khuyết tật, các hoàn cảnh khó khăn và hoạt động khuyến học, khuyến tài.

Thay mặt cộng đồng doanh nghiệp, ông Nguyễn Xuân Thành mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của VCCI, lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành và địa phương trong triển khai các chính sách hỗ trợ theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị; tạo điều kiện để doanh nghiệp ổn định, phát triển bền vững, đóng góp nhiều hơn vào ngân sách nhà nước và sự phát triển của tỉnh.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, 41 tập thể và 38 cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh và công tác an sinh xã hội được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.