Phường Nghĩa Đô biểu dương 60 doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiêu biểu

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô Đỗ Việt Hưng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, đóng góp ngân sách và thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô Đỗ Việt Hưng phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: MT

Hiện nay, trên địa bàn phường có hơn 5.000 doanh nghiệp và 5.760 hộ kinh doanh, hoạt động trên nhiều lĩnh vực như thương mại, dịch vụ, xây dựng, công nghệ thông tin, giáo dục, y tế, tài chính. Trong 9 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 5.500 tỷ đồng, bằng 224% dự toán thành phố giao; thu ngân sách phường đạt 840 tỷ đồng, bằng 130% dự toán.

“Những kết quả đạt được có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và các hộ kinh doanh trên địa bàn”, Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô Đỗ Việt Hưng cho biết.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Đỗ Việt Hưng cho biết, phường sẽ tiếp tục tăng cường kết nối giữa chính quyền với doanh nghiệp và giữa các doanh nghiệp; khuyến khích ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

60 doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiêu biểu phường Nghĩa Đô được biểu dương tại cuộc gặp mặt. Ảnh: MT

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, Chủ tịch UBND phường đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, nâng cao năng lực quản trị, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và uy tín thương hiệu; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, bảo đảm quyền lợi người lao động, bảo vệ môi trường và trách nhiệm với cộng đồng.

Khẳng định chính quyền phường sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp theo phương châm “Đồng hành - Kết nối - Phát triển”, đồng chí Đỗ Việt Hưng mong muốn các doanh nghiệp tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, tích cực đóng góp ý kiến, chung sức xây dựng Nghĩa Đô văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.

Tại cuộc gặp mặt, 60 doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiêu biểu được biểu dương vì những đóng góp thiết thực đối với sự phát triển của địa phương.

Đại diện một trong những doanh nghiệp được biểu dương, bà Vũ Thị Thanh Bình, Giám đốc Công ty Luật TNHH T&G chia sẻ, việc được chính quyền địa phương ghi nhận, biểu dương là nguồn động viên để doanh nghiệp tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của phường Nghĩa Đô. Bà cũng bày tỏ mong muốn thời gian tới, các cơ quan thuế tiếp tục quan tâm, đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững.