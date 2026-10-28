Câu like hay câu… họa?

Hình ảnh nam thanh niên liều mình đi trên đập tràn Khe Tân.

- Hiện nay, đập Khe Tân (xã Phú Thuận, TP Đà Nẵng) đang vào mùa đẹp nhất trong năm. Mặt hồ xanh biếc, dòng nước tràn tạo nên khung cảnh thơ mộng, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm. Thế nhưng, giữa cảnh đẹp ấy lại xuất hiện những màn đánh cược với “tử thần” như việc một nam thanh niên bất chấp nguy hiểm, đi lại trên khu vực đập tràn đang xả nước để quay video, phía dưới là vực sâu hơn 5m. Nước chảy, mặt tràn trơn trượt, chỉ một bước hụt chân thôi là có thể trả giá đắt!

- Cảnh đẹp thì ai cũng muốn ghi lại, nhưng có cần phải liều đến vậy không?

- Bởi vậy, cảnh đẹp còn đó, nhưng tai nạn xảy ra thì chẳng có cơ hội làm lại. Một đoạn video câu được vài nghìn lượt thích cũng chẳng thể bù đắp những hậu quả nếu chẳng may xảy ra sự cố. Chưa kể, những hình ảnh mạo hiểm được tung lên mạng còn có thể khiến người khác bắt chước, nhất là các bạn trẻ thích thể hiện bản thân.

- Thế chính quyền địa phương có cảnh báo về tình trạng này chưa?

- Sau khi ghi nhận hình ảnh thanh niên đi qua đập tràn trong điều kiện nguy hiểm, ngày 26-10, lãnh đạo xã Phú Thuận đã đăng tải thông tin cảnh báo người dân và du khách. Địa phương đề nghị mọi người chỉ tham quan, dạo chơi, chụp ảnh tại khu vực bờ đập hoặc những vị trí an toàn trên cầu; tuyệt đối không lội, đi lại trên thành đập tràn hay dưới lòng tràn, nơi có bề mặt trơn trượt và nguy cơ tai nạn cao. Mỗi người cũng cần nhắc nhở người thân, bạn bè cùng nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn.

- Bề Tui thiết nghĩ, đi chơi để thư giãn chứ đâu phải để thử vận may với tử thần. Muốn có ảnh đẹp thì thiếu gì góc chụp an toàn. Mạng xã hội có thể mang lại lượt xem, lượt thích, nhưng không thể bảo đảm an toàn cho người đem tính mạng ra đánh cược. Đừng để một phút bốc đồng biến an thành nỗi đau cho gia đình.