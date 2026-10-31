Huế làm gì để ngành du lịch 'sống chung' với… mưa?

Đa dạng trải nghiệm vào mùa mưa

Hôm nay (31/10), UBND Tp.Huế đã tổ chức Hội nghị công bố kích cầu và họp báo về các sản phẩm du lịch mới trên địa bàn thành phố đến năm 2027. Hội nghị có sự tham dự của hàng trăm doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú cùng các KOLs, người có sức ảnh hưởng trên không gian mạng.

Tại hội nghị, thành phố đã công bố kế hoạch cơ cấu lại các sản phẩm du lịch và phát triển sản phẩm mới giai đoạn 2027-2030.

Mưa kéo dài, thời tiết thất thường khiến hoạt động du lịch Huế gặp không ít khó khăn, đặc biệt vào những tháng cuối năm.

Một trong những nội dung thu hút được nhiều người quan tâm tại hội nghị là câu chuyện về sản phẩm du lịch mùa mưa Huế nhằm mở rộng thời gian khai thác và giảm tính mùa vụ của ngành du lịch địa phương.

Mùa mưa ở Huế thường bắt đầu từ tháng 9 và kéo dài đến tháng 12 hằng năm, trong đó tháng 10 và 11 thường xuất hiện những đợt mưa lớn, bão và lũ lụt. Thực tế cho thấy, mưa kéo dài, độ ẩm cao, thời tiết se lạnh không chỉ ảnh hưởng đến lịch trình tham quan mà còn gây khó khăn cho các hoạt động du lịch biển, sinh thái và trải nghiệm ngoài trời.

Theo kế hoạch công bố tại hội nghị, để thích ứng, thành phố định hướng xây dựng các sản phẩm du lịch mưa dựa trên thế mạnh di sản, văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật, làng nghề, mua sắm và chăm sóc sức khỏe. Các hành trình cần được thiết kế theo hướng có thể tổ chức thường xuyên, ít phụ thuộc vào thời tiết, đi kèm lịch trình, thời lượng, giá bán và phương thức đặt dịch vụ cụ thể.

Trong số những sản phẩm dự kiến đưa vào khai thác từ năm 2027, đáng chú ý có chương trình “Đêm nghệ thuật và âm nhạc mùa mưaHuế”, với các hoạt động biểu diễn Ca Huế, Nhã nhạc, nghệ thuật truyền thống và kể chuyện di sản tại những không gian trong nhà như Duyệt Thị Đường, Cung An Định, Điện Kiến Trung hoặc địa điểm phù hợp khác.

Bên cạnh đó là sản phẩm “Nghỉ dưỡng ngày mưa ở Huế”, kết nối khách sạn, khu nghỉ dưỡng, spa với các dịch vụ ngâm chân thảo dược, massage, thiền, yoga và dinh dưỡng. Sản phẩm “Săn ảnh Huế mùa mưa” hướng đến khai thác vẻ đẹp kiến trúc, nhà vườn, không gian di sản và cảnh quan phố phường, kết hợp thưởng trà, cà phê, ẩm thực tại các điểm dừng chân...

Cần những sản phẩm phù hợp bối cảnh, nhu cầu thực tế

Dù sở hữu lợi thế về di sản, văn hóa và ẩm thực, thách thức đối với du lịch Huế mùa mưa không chỉ là bổ sung hoạt động trải nghiệm, mà còn phải xây dựng những sản phẩm đủ sức hấp dẫn, có thể khai thác thường xuyên và tạo nguồn thu thực chất.

Theo định hướng của thành phố, gói du lịch “Huế mùa mưa – Di sản, ẩm thực và mua sắm” sẽ được nghiên cứu phát triển trên cơ sở kết nối tham quan Đại Nội, các điểm di sản với trải nghiệm ẩm thực, nghề thủ công truyền thống, biểu diễn nghệ thuật trong nhà và mua sắm tại AEON MALL Huế. Hành trình có thể mở rộng bằng tuyến tàu hỏa Huế - Đà Nẵng khi điều kiện khai thác và kết nối dịch vụ đáp ứng yêu cầu.

Theo ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND Tp.Huế, cần đa dạng sản phẩm du lịch mưa phù hợp với bối cảnh, nhu cầu thực tế.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ tận dụng những khoảng thời gian thời tiết thuận lợi để khai thác các sản phẩm biển, đầm phá, du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng; đồng thời tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, vận chuyển và các điểm tham quan nhằm hình thành những gói sản phẩm đa dạng, phục vụ du khách quanh năm.

Các chương trình cần được thiết kế linh hoạt theo tour nửa ngày, một ngày hoặc nhiều ngày, gắn với lịch trình, giá bán, phương thức đặt dịch vụ và phương án thay thế khi thời tiết bất lợi. Đặc biệt, yếu tố an toàn phải được đặt lên hàng đầu, không tổ chức hoạt động tại những khu vực có nguy cơ mất an toàn do mưa lớn, lũ lụt và thiên tai.

Chia sẻ tại hội nghị, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND Tp.Huế cho rằng, việc phát triển du lịch mùa mưa cần được nhìn nhận theo hướng đa dạng hóa trải nghiệm, thay vì chỉ khai thác những hoạt động đơn giản như uống cà phê, ngắm mưa.

Theo ông, Huế có nhiều lợi thế về cảnh quan, di sản, văn hóa và ẩm thực để xây dựng những sản phẩm phù hợp với đặc trưng thời tiết mùa thu - đông, qua đó các đơn vị cần phát triển những trải nghiệm đa dạng hơn, kết hợp nghỉ dưỡng, thiền, yoga, thưởng trà và các hoạt động phù hợp với bối cảnh.

"Yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan nghiên cứu, cơ cấu lại hệ thống sản phẩm du lịch mùa mưa theo hướng thiết thực, sát với nhu cầu thị trường và điều kiện khai thác thực tế", Phó Chủ tịch UBND Tp.Huế nhấn mạnh.