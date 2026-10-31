TPHCM: Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Mô hình cây Đại đoàn kết được bày trí với nhiều hình ảnh hoạt động của khu phố 13, phường Bình Thạnh, TPHCM

Hòa chung không khí cả nước kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 31/10, tại Khu phố 13, phường Bình Thạnh, TPHCM đã diễn ra "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc", thể hiện tinh thần gắn kết cộng đồng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết tại TPHCM.

Điểm nhấn tại chương trình là nghi thức khánh thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, công trình mang giá trị giáo dục tư tưởng sâu sắc đối với cộng đồng.

Tham dự Ngày hội có ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TPHCM; bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM; lãnh đạo chính quyền địa phương và đông đảo nhân dân Khu phố 13, phường Bình Thạnh.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM và ông Dương Anh Đức, Bí thư Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TPHCM cùng tham dự ngày hội.

Ngày hội không chỉ ôn lại lịch sử vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đây còn là dịp nhìn lại những nỗ lực vươn lên của toàn thể bà con khu phố. Trong năm qua, khu phố 13 đã hoàn thành xuất sắc nhiều công trình dân sinh thiết thực.

Đông đảo đại biểu tham dự ngày hội và cùng hát vang bài ca đoàn kết

Trao đổi tại ngày hội, bà Nguyễn Thị Tơ, Bí thư chi bộ khu phố 13 cho biết, khu phố đã gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp khiến bà con vô cùng phấn khởi. Nổi bật nhất là các công trình an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Khu phố duy trì hiệu quả bếp ăn không đồng và mô hình vườn rau xanh sạch. Đặc biệt, công tác giữ gìn vệ sinh tại hẻm 204 Nơ Trang Long và hẻm 376 Chu Văn An đã mang lại diện mạo khang trang. Đây thực sự là niềm vui lớn cho toàn thể nhân dân.

Nhiều mô hình tiêu biểu, trong đó mô hình bếp ăn không đồng và vườn rau xanh sạch là những điểm sáng nổi bật trong công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường tại khu phố 13, phường Bình Thạnh, TPHCM

Bên cạnh đó, Ngày hội vinh danh 15 gia đình văn hóa tiêu biểu, 8 cá nhân "Người tốt, việc tốt", đồng thời trao tặng 10 suất quà đại đoàn kết (trị giá 1,5 triệu đồng/suất) và 3 suất học bổng chăm lo cho các em học sinh.

Vinh danh 15 gia đình văn hóa tiêu biểu, 8 cá nhân "Người tốt, việc tốt", tặng quà đại đoàn kết và trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Tại chương trình, BTC đã công bố ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ứng dụng công nghệ quét mã QR tiện lợi. Toàn thể nhân dân vô cùng phấn khởi trước diện mạo khang trang và văn minh của khu dân cư.

Chia sẻ về ý nghĩa của công trình này, bà Đỗ Thị Mộng Vân, Trưởng ban công tác Mặt trận khu phố 13 cho biết, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh giúp người dân luôn ý thức việc học tập đạo đức, tư tưởng của Bác. Ban tổ chức đã ứng dụng công nghệ số thông qua việc thiết kế các mã QR. Bà con chỉ cần quét mã bằng điện thoại thông minh là có thể dễ dàng tiếp cận và tìm hiểu nội dung chi tiết.

Các đại biểu tham quan, trải nghiệm Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ứng dụng công nghệ quét mã QR tiện lợi

Chương trình khép lại trong không khí ấm áp và tự hào. Giai điệu hào hùng của ca khúc Dòng máu Lạc Hồng vang lên như tiếp thêm sức mạnh cho cộng đồng. Ban công tác Mặt trận tổ quốc khu phố tiếp tục phát động mô hình "Bình Thạnh nghĩa tình" và "Bình Thạnh muôn sắc hoa". Toàn thể nhân dân quyết tâm thực hiện tốt mô hình "Dân vận khéo" năm 2027, cùng đồng lòng hướng tới mục tiêu xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no và hạnh phúc.

Nhân dịp này, Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã trao tặng Cây Hạnh Phúc cho Khu phố 13

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại không gian văn hóa Hồ Chí Minh