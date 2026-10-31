Tổng duyệt chương trình nghệ thuật 'Tự hào là người Việt Nam 2026' tại Thái Nguyên

Các đồng chí lãnh đạo và đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan dự tổng duyệt.

Đến dự và chỉ đạo buổi tổng duyệt có các đồng chí: Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lường Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Buổi tổng duyệt chương trình nghệ thuật “Tự hào là người Việt Nam 2026 - Nối vòng tay lớn" tại Sân vận động Thái Nguyên.

Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Tự hào là người Việt Nam 2026 - Nối vòng tay lớn” sẽ quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, kết hợp nghệ thuật trình diễn với công nghệ sân khấu hiện đại, truyền tải thông điệp về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Chương trình được kết cấu thành ba chương, xuyên suốt hành trình từ cội nguồn dân tộc, truyền thống đoàn kết đến khát vọng xây dựng đất nước trong thời kỳ mới. Các tiết mục được dàn dựng kết hợp âm nhạc giao hưởng, nhạc đương đại, nghệ thuật trình diễn, hệ thống ánh sáng tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đánh giá buổi tổng duyệt.

Sau khi tổng duyệt chương trình, các đại biểu đóng góp ý kiến tập trung vào những vấn đề như: Cần điều chỉnh, bổ sung hình ảnh visual, trang phục; bố cục sân khấu cần làm nội bật nội dung trọng tâm, nghệ thuật chính luận, phù hợp với chủ đề của từng bài hát và tổng thể chương trình...

Các đồng chí lãnh đạo đánh giá cao những nỗ lực của các cơ quan, đơn vị liên quan; đồng thời đề nghị tiếp thu những góp ý để hoàn thiện chương trình, đảm bảo tổ chức thành công, để lại ấn tượng tốt với khán giả.

Chương trình sẽ diễn ra lúc 20h00 ngày 1/11/2026, nằm trong chuỗi hoạt động Festival Trà Quốc tế – Thái Nguyên năm 2026; được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, kênh TN của Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên và nền tảng số.