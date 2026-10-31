Khai mạc Lễ hội Mùa vàng Bắc Sơn năm 2026. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Dự buổi lễ có lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cùng các ban, sở, ngành trong tỉnh và xã Bắc Sơn.

Lễ hội năm nay diễn ra trong không khí phấn khởi, tự hào hướng tới kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ và 195 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Lạng Sơn và lãnh đạo Đảng ủy xã Bắc Sơn tham dự chương trình. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, xã Bắc Sơn tham dự chương trình. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Với chủ đề “Mùa vàng Bắc Sơn - Bản hòa ca di sản và thiên nhiên”, Lễ hội Du lịch mùa vàng Bắc Sơn năm 2026 được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phong phú, kết hợp hài hòa giữa trải nghiệm nông nghiệp, khám phá cảnh quan thiên nhiên, tìm hiểu văn hóa truyền thống, giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản vật và ẩm thực địa phương.

Các tiết mục hát then đàn tính truyền thống của Lạng Sơn tại chương trình. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Đặc biệt, đây là mùa vàng đầu tiên sau khi Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) vinh danh là một trong những “Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025”.

Tiết mục biểu diễn của các em thiếu nhi tại chương trình. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Danh hiệu cao quý ấy không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Bắc Sơn, mà còn là niềm vui chung của tỉnh Lạng Sơn, góp phần đưa hình ảnh quê hương Bắc Sơn đến gần hơn với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

Chương trình đã thu hút lượng lớn nhân dân tham gia thưởng thức. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Danh hiệu “Làng du lịch tốt nhất thế giới” đã tạo thêm động lực, mở ra cơ hội mới để Quỳnh Sơn nói riêng và Bắc Sơn nói chung tăng cường quảng bá hình ảnh, thu hút sự quan tâm của du khách, các tổ chức, doanh nghiệp và những người làm du lịch. Đồng thời, danh hiệu cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chính quyền và Nhân dân trong việc gìn giữ cảnh quan, bảo tồn văn hóa truyền thống, nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện.

Nụ cười hồn nhiên của các em thiếu nhi. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trịnh Minh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bắc Sơn, cho biết, trong năm 2026, xã Bắc Sơn tập trung triển khai Đề án phát triển Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn giai đoạn 2026-2027, từng bước hoàn thiện hạ tầng, chỉnh trang cảnh quan, cải thiện điều kiện đi lại, tham quan và trải nghiệm của du khách.

Đồng chí Trịnh Minh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bắc Sơn phát biểu khai mạc. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Một số công trình đã hoàn thành hoặc đang được triển khai, góp phần làm thay đổi diện mạo làng du lịch, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân phát triển các hoạt động kinh doanh, dịch vụ.

Chương trình là dịp các xã trong khu vực Bắc Sơn giới thiệu các sản phẩm OCOP. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Phát triển du lịch cũng ghi nhận là sự tham gia ngày càng tích cực, chủ động của người dân vào hoạt động du lịch cộng đồng. Nếu như năm 2025, Quỳnh Sơn có 12 hộ tham gia kinh doanh dịch vụ lưu trú với 12 sàn cộng đồng và 9 phòng nghỉ riêng lẻ, thì đến nay đã phát triển lên 28 hộ, với 28 sàn cộng đồng và hơn 70 phòng nghỉ riêng lẻ đủ điều kiện về cơ sở vật chất đón khách.

Sản phẩm OCOP của xã Bắc Sơn. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Lễ hội Mùa vàng Bắc Sơn năm 2026 diễn ra từ ngày 23/10 đến ngày 3/11/2026, với nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn như: thi gặt lúa bằng công cụ thô sơ; thi giã gạo bằng công cụ thô sơ; thi gói bánh chưng đen; trải nghiệm làm ngói âm dương; trải nghiệm bay dù lượn, chèo bè trên thung lũng vàng Bắc Sơn...