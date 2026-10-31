Lâm Đồng: 92 rùa con chào đời trên bãi biển Hòn Cau

Sáng 31-10, Khu bảo tồn biển Hòn Cau (xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, 92 cá thể rùa con vừa chào đời khỏe mạnh và được lực lượng chức năng thả về biển an toàn, sau nhiều ngày được theo dõi, bảo vệ nghiêm ngặt.

VIDEO: Khoảnh khắc 92 rùa con chui lên khỏi lớp cát rồi trở về biển. (Nguồn: Khu bảo tồn biển Hòn Cau)

Đàn rùa con chui lên khỏi lớp cát biển

Trước đó, tối 11-9, một cá thể rùa mẹ bò lên bãi Ba Hòn, thuộc Khu bảo tồn biển Hòn Cau, đào ổ trong cát và đẻ 101 trứng. Các nhân viên khu bảo tồn đã theo dõi quá trình rùa mẹ sinh sản. Sau khi rùa mẹ hoàn tất việc đẻ trứng và trở về biển, toàn bộ số trứng được di dời đến khu vực ấp nở an toàn trong khu bảo tồn.

Rùa con bò về hướng biển

Sau khoảng 49 ngày kiên trì chăm sóc, theo dõi, sáng 31-10, ổ trứng bắt đầu nở. 92 cá thể rùa con lần lượt chui lên khỏi lớp cát, khép lại hành trình ấp nở với tỷ lệ thành công hơn 91%. Ngay sau đó, các nhân viên khu bảo tồn kiểm tra tình trạng sức khỏe và đưa toàn bộ rùa con trở về môi trường biển tự nhiên.

Chứng kiến khoảnh khắc những con rùa bé nhỏ nối đuôi nhau hướng ra biển, các nhân viên khu bảo tồn tỏ ra vui mừng, xúc động cho những người ngày đêm túc trực bảo vệ chúng.

92 cá thể rùa con được thả về biển

Trước đó, ngày 4-9, tại khu vực Bãi Tàu thuộc Khu bảo tồn biển Hòn Cau, một cá thể rùa mẹ cũng lên bãi đẻ 65 trứng. Sau khoảng 50 ngày được bảo vệ, 61 rùa con đã chào đời khỏe mạnh và được thả về biển an toàn vào ngày 24-10.

Đại diện Khu bảo tồn biển Hòn Cau cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, khu vực này ghi nhận 6 lượt rùa mẹ lên các bãi biển sinh sản. Đến nay, đã có 2 ổ trứng nở thành công; các ổ trứng còn lại đang được theo dõi, bảo vệ, chờ ngày rùa con chào đời.

Những con rùa con trở về biển, bắt đầu một hành trình mới

Khu bảo tồn biển Hòn Cau (còn gọi là đảo Hòn Cau, Cù Lao Câu) thành lập năm 2010, rộng khoảng 12.500ha, sở hữu hệ sinh thái biển đa dạng. Đây là nơi nhiều loài rùa biển tìm về sinh sản, chủ yếu từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm. Lực lượng bảo tồn thường xuyên tuần tra, bảo vệ rùa mẹ và ổ trứng. Các ổ trứng không an toàn được di dời đến khu vực ấp nở có kiểm soát. Rùa con sau khi nở được hỗ trợ trở về biển, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học.