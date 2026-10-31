Lễ hội Mexico: Catrina và những linh hồn chưa rời xa

Mỗi mùa Día de Muertos, người Mexico lại khoác lên Catrina những bộ váy rực rỡ, tô điểm gương mặt bằng hoa văn tinh xảo. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Cao 33m, công trình lập kỷ lục Guiness tượng Catrina cao nhất thế giới. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Catrina mang gương mặt của cái chết nhưng lại có dáng vẻ duyên dáng, kiêu sa; vừa gợi nhắc sự phù du của đời người, vừa khiến cái chết trở nên gần gũi, không còn chỉ là nỗi sợ hãi. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Một bàn thờ khổng lồ nhân Lễ hội Người chết (Día de Muertos) đặt trong không gian có mái che tại quảng trường Zocalo. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Du khách chụp ảnh tượng axolotl - thường được gọi là kỳ giông Mexico, là loài lưỡng cư đặc hữu của quốc gia Mỹ Latinh này. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Những ngày cận kề Lễ hội Người chết (Día de Muertos), tượng những bộ xương người xuất hiện khắp nơi tại thủ đô Mexico City, Mexico. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Người dân bày bán mô hình đầu lâu tại quảng trường Zocalo. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Các em nhỏ chụp ảnh lưu niệm tại quảng trường Zocalo. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)