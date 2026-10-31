Thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc qua chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật tại Ninh Bình

Quang cảnh chương trình. (Ảnh: YẾN TRINH)

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tăng cường giao lưu, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của hai địa phương, góp phần vun đắp tình hữu nghị và thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc.

Các đại biểu tham dự chương trình. (Ảnh: YẾN TRINH)

Việt Nam và Hàn Quốc có mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực. Trong hành trình vun đắp mối quan hệ tốt đẹp ấy, giao lưu văn hóa luôn giữ vai trò là quan trọng, góp phần tăng cường sự thấu hiểu, gắn kết giữa nhân dân hai nước, đồng thời lan tỏa những giá trị truyền thống và mở ra cơ hội hợp tác trong tương lai.

Trên tinh thần đó, mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Ninh Bình (Việt Nam) và thành phố Jeju (Hàn Quốc) đã và đang được vun đắp với các hoạt động hợp tác thiết thực.

Tỉnh Ninh Bình tặng hoa chúc mừng đại diện đoàn đến từ Hàn Quốc. (Ảnh: YẾN TRINH)

Tiếp nối những thành quả hợp tác tốt đẹp đó, chương trình biểu diễn nghệ thuật của Hội ngư dân Gosan, xã Hangyeong, thành phố Jeju lần này là dịp để giới thiệu đến tỉnh Ninh Bình về “Văn hóa Haenyeo Jeju” - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO công nhận.

Qua đó, trân trọng những nét đẹp văn hóa của mỗi địa phương và tiếp tục thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc.

Tiết mục Ninh Bình vạn thuở lưu danh. (Ảnh: YẾN TRINH)

Thông qua chương trình, khán giả được tìm hiểu về cuộc sống, lao động và những giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng Haenyeo, những người phụ nữ Jeju nổi tiếng với tinh thần kiên cường, ý chí bền bỉ và tình yêu biển cả. Đây không chỉ là nét văn hóa độc đáo làm nên bản sắc của Jeju mà còn thể hiện sự gắn bó hài hòa giữa con người với thiên nhiên.

Tiết mục Việt Nam quê hương tôi tại chương trình. (Ảnh: YẾN TRINH)

Chương trình được dàn dựng công phu với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa bản sắc văn hóa hai địa phương, hai quốc gia. Phía Ninh Bình mang đến những giai điệu giàu cảm xúc qua các tiết mục: “Ninh Bình vạn thuở lưu danh”, “Việt Nam quê hương tôi”, “Bài ca Hồ Chí Minh”.

Trong khi đó, các nghệ sĩ đến từ Jeju giới thiệu đến khán giả những nét văn hóa truyền thống độc đáo qua các màn biểu diễn: “Arirang” - dân ca Hàn Quốc; Âm vang của lời nguyện cầu với điệu múa cầu nguyện và nghi lễ cầu an Haenyeo; Hơi thở của sự sống với bài hát, điệu múa Haenyeo và bài hát kéo lưới cá cơm, điệu múa sàng sảy; Khúc xanh thẳm sâu lắng; điệu múa chum nước Mulheobeok.

Tiết mục biểu diễn trong màn "Âm vang của lời nguyện cầu" đến từ thành phố Jeju, Hàn Quốc. (Ảnh: YẾN TRINH)

Mỗi tiết mục là một câu chuyện văn hóa, mang đến cho khán giả những trải nghiệm nghệ thuật phong phú, giúp công chúng hiểu hơn về phong tục, tập quán, đời sống tinh thần và bản sắc của người dân hai địa phương.

Văn hóa Haenyeo Jeju được biểu diễn tại chương trình. (Ảnh: YẾN TRINH)

Chương trình biểu diễn giao lưu văn hóa nghệ thuật Ninh Bình-Jeju đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, góp phần tôn vinh, quảng bá các giá trị di sản văn hóa truyền thống, đồng thời tạo thêm cơ hội giao lưu, tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai địa phương.

Các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc của đoàn Hàn Quốc để lại ấn tượng với công chúng Việt Nam.

Từ nhịp cầu văn hóa hôm nay, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Ninh Bình và thành phố Jeju nói riêng, Việt Nam và Hàn Quốc nói chung sẽ tiếp tục được vun đắp, phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất và bền vững trên nhiều lĩnh vực.

Tiết mục “Bài ca Hồ Chí Minh” khép lại chương trình biểu diễn nghệ thuật. (Ảnh: YẾN TRINH)