Chàng trai 26 tuổi đang tìm việc và ngôi chùa trực tuyến 'Sansa' cực 'hút'

"Sansa", một ngôi chùa kỹ thuật số được tạo ra bởi một người đang tìm việc làm thông qua trí tuệ nhân tạo (AI) đã thu hút 600.000 lượt khách ghé thăm, chỉ trong vòng ba ngày. Lượng người truy cập lớn đến mức một số người thậm chí phải xếp hàng chờ đến lượt mới có thể bước vào chính điện.

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông trong nước vào ngày 31/10, Park Jin Won (26 tuổi), người tạo ra "Sansa", đã chia sẻ về số lượng khách đông đảo trong ba ngày qua: "Thực tế, tôi tạo ra nó chỉ với ý định để bản thân mình sử dụng thôi. Tôi chưa bao giờ ngờ rằng nó lại nhận được sự hưởng ứng lớn đến thế"

"Sansa" (Ngôi chùa trên núi) là một không gian ảo cho phép người dùng trải nghiệm bầu không khí của một ngôi chùa Phật giáo ngay trên nền tảng trực tuyến. Khi bước vào chánh điện, nằm giữa khung cảnh rừng cây xanh mướt, một nhân vật mang hình dáng chú tiểu sẽ xuất hiện. Người dùng có thể điều khiển nhân vật này thực hiện các hành động như chắp tay chào, ngồi lên đệm, hoặc cúi chào trang nghiêm. Thông qua menu, người dùng còn có thể tham gia các hoạt động khác như lần tràng hạt hay lắng nghe những bài kinh Phật.

Người tạo ra "Sansa" là một cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh, hiện đang trong quá trình tìm kiếm việc làm. Anh đã xây dựng không gian này bằng phương pháp "Vibe Coding", một cách phát triển phần mềm thông qua việc mô tả các chức năng mong muốn cho trí tuệ nhân tạo (AI). Chia sẻ về ý tưởng này, tác giả cho biết, vì quá bận rộn với việc tìm kiếm việc làm nên dù rất muốn tìm một chốn bình yên tại chùa để nghỉ ngơi, mà lại không có đủ thời gian hay sức lực để trực tiếp ghé thăm. Chính vì vậy, anh đã quyết định tạo ra không gian này trên môi trường trực tuyến.

Kể từ khi ra mắt cách đây vài ngày, được quảng bá thông qua các nền tảng mạng xã hội như Threads và Instagram, ngôi chùa Phật giáo ảo này đã chứng kiến ​​lượng người dùng tăng vọt, dẫn đến tình trạng quá tải máy chủ, thậm chí là phải xếp hàng chờ đợi vì không còn đủ chỗ ngồi trong chánh điện.

Ban đầu, Park chỉ chuẩn bị 20 chiếc đệm ngồi trong chánh điện. Tuy nhiên, trước nhu cầu ngày càng tăng, anh đã nâng con số này lên 100, rồi 1.200, và cuối cùng là 10.000 chiếc. Hiện tại, nền tảng này có 100 "Cheongyeon-dang" (phòng thiền), mỗi phòng có sức chứa 100 người. Thế nhưng, vào những khung giờ cao điểm, tất cả các không gian này đều chật kín.

Người dùng từ nước ngoài cũng tham gia truy cập. Park cho biết, chỉ trong một đêm, đã có 50.000 người từ Đài Loan ghé thăm, cùng với nhiều người dùng khác từ Việt Nam và Thái Lan. Tính năng "cúng dường gạo", được thêm vào theo yêu cầu của người dùng nhằm hỗ trợ chi phí vận hành máy chủ đang ngày càng tăng, đã phải tạm thời làm cho vô hiệu hóa, do lưu lượng truy cập quá lớn.

Người dùng dành nhiều lời khen ngợi cho ngôi chùa ảo này nhờ các tính năng đơn giản và bầu không khí tĩnh lặng. Trên Threads, nhiều người bình luận: "Thật sự rất bình yên và tuyệt vời"; "Nhờ có nơi này, tôi có thể thực hiện 108 lạy và tìm thấy sự chữa lành ngay tại căn phòng của mình"; hay "Tôi ghé thăm vài lần trong ngày để thực hành"... Một số người dùng thậm chí chia sẻ rằng, dù theo đạo Tin Lành hoặc Công giáo, họ vẫn thích ghé thăm nơi đây vì không gian thanh tịnh mà nó mang lại.

Bản thân Park cũng không phải là một Phật tử. Tuy nhiên, anh vẫn lưu giữ những ký ức đẹp về những lần cùng cha mẹ đi chùa hay tham gia các chương trình "trải nghiệm tại chùa" (temple stay) từ thuở nhỏ.

Anh đã tạo ra nhân vật "tiểu hòa thượng" với hình ảnh người cháu nhỏ của mình trong tâm trí: "Bầu không khí tại ngôi chùa, nơi chào đón nồng hậu cả những người không theo đạo Phật dường như rất phù hợp với những người cùng thế hệ với tôi. Khi thấy nhiều người ở đây, tôi nhận ra rằng cũng có rất nhiều người giống như tôi, đang phải đối mặt với những khó khăn và sự kiệt sức. Có vẻ như mọi người đang cần một không gian để có thể nghỉ ngơi, mà không phải chịu áp lực phải nói bất cứ điều gì".

Một số nhà phân tích cho rằng, sự phổ biến ngày càng tăng của các ngôi chùa trên núi đối với giới trẻ gắn liền với một chuyển biến tích cực và sâu rộng hơn trong cách nhìn nhận về Phật giáo. Seong Hae-young - Giáo sư ngành Nghiên cứu tôn giáo, ĐHQG Seoul, giải thích rằng, Phật giáo thu hút những người trẻ, vốn đang mệt mỏi trước những bất định của cuộc sống, bởi tôn giáo này thừa nhận nỗi khổ vốn hiện hữu trong kiếp người, đồng thời cho phép mỗi cá nhân tự tìm kiếm giải pháp theo cách phù hợp với bản thân.

GS Seong lưu ý rằng, Phật giáo đặc biệt hấp dẫn đối với những ai muốn thoát khỏi nhịp sống thường nhật nhưng lại cảm thấy không thoải mái với yêu cầu phải đặt niềm tin một cách mù quáng. Ông cho biết, thay vì trở thành Phật tử thực thụ hay trực tiếp đến thăm các ngôi chùa, nhiều người trẻ chọn cách tiếp cận "phong vị" của Phật giáo thông qua các không gian trực tuyến, nơi mang lại cho họ cảm giác ẩn danh.