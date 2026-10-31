Ca sĩ Quang Lê nghẹn ngào kể gia đình mất trắng cơ nghiệp vì đỏ đen

Gần đây, trong cuộc trò chuyện cùng danh hài Thúy Nga trên kênh cá nhân, nam ca sĩ Quang Lê từng tiết lộ bản thân liên tiếp gặp chuyện không may về tiền bạc.

Quang Lê cũng chia sẻ gia đình từng trải qua nhiều biến cố tài chính do cờ bạc. Ông nội anh, vốn sở hữu chuỗi hiệu thuốc bắc nổi tiếng tại Huế cùng hoạt động kinh doanh vận tải, từng mất toàn bộ cơ nghiệp chỉ sau một đêm.

Quang Lê chia sẻ với Thúy Nga: "Gia đình Quang Lê đã mất trắng gia tài rồi".

Bố nam ca sĩ sau đó cũng thua hàng trăm cây vàng vì đỏ đen, khiến gia đình mất một gia tài lớn: "Gia đình Quang Lê đã mất trắng gia tài rồi. Lúc đó mẹ rất buồn với bố. Lúc đó bố làm mất hàng trăm cây vàng, tính ra giờ là hàng triệu USD", nam ca sĩ buồn bã tâm sự với Thúy Nga.

Sau biến cố, Quang Lê khuyên mẹ tha thứ cho bố để gia đình làm lại từ đầu. Khi thành công trong sự nghiệp, anh dành dụm tiền mua nhà cho bố mẹ và hỗ trợ em gái chăm lo gia đình. Tuy nhiên, nam ca sĩ cho biết em gái từng thua 500.000 USD (hơn 13 tỷ đồng) khi đầu tư chứng khoán chỉ trong một đêm, trong đó có khoản 150.000 USD (gần 4 tỷ đồng) anh gửi giữ.

Nam ca sĩ cho biết em gái anh cũng từng mất hàng chục tỷ trong một đêm.

Thúy Nga cho biết cô hiểu tính cách Quang Lê và khẳng định câu chuyện mất 16.000 USD (hơn 420 triệu đồng) gần đây không phải nội dung được dàn dựng để câu view. Theo nữ danh hài, nam ca sĩ kể lại sự việc khi đang bức xúc, nhưng không quá suy sụp vì mất tiền.

Quang Lê tên thật là Lê Hữu Nghị, sinh năm 1979 tại Huế, nổi tiếng với dòng nhạc bolero qua các ca khúc như Đập Vỡ Cây Đàn, Sương Trắng Miền Quê Ngoại và Đôi Mắt Người Xưa. Anh thường xuyên biểu diễn trong nước và hải ngoại, đồng thời sở hữu bất động sản tại Mỹ lẫn Việt Nam.

Quang Lê chia sẻ gia đình từng trải qua nhiều biến cố tài chính.