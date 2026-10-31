355 vận động viên tham gia Giải chạy “Bản Lầu Discovery Run – Hương sắc biên cương”
Tối 31/10, tại Phân hiệu Tiểu học Lùng Vai, UBND xã Bản Lầu tổ chức khai mạc Giải chạy “Bản Lầu Discovery Run – Hương sắc biên cương” lần thứ I, năm 2026.
Giải quy tụ 355 vận động viên đến từ nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh, tranh tài ở các cự ly 5 km, 10 km và 21 km.
Trong khuôn khổ chương trình, xã Bản Lầu công bố, trao Bằng công nhận Động Gốc Găng là di tích danh lam thắng cảnh cấp tỉnh; ra mắt Câu lạc bộ Văn hóa, Văn nghệ, Thể thao nòng cốt của xã.
Chương trình còn có các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, giao lưu lửa trại và bắn pháo hoa.
Giải chạy được tổ chức nhằm hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đồng thời giới thiệu cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa và con người Bản Lầu đến với du khách. Qua đó, địa phương kỳ vọng tạo thêm sản phẩm du lịch trải nghiệm, thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao quần chúng và khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch.
Theo kế hoạch, các vận động viên bắt đầu tranh tài lúc 6 giờ ngày 1/11, điểm xuất phát tại khu vực chợ Lùng Vai, xã Bản Lầu.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/355-van-dong-vien-tham-gia-giai-chay-ban-lau-discovery-run-huong-sac-bien-cuong-post913264.html