355 vận động viên tham gia Giải chạy “Bản Lầu Discovery Run – Hương sắc biên cương”

Đại biểu, vận động viên và người dân tham dự Lễ khai mạc Giải chạy “Bản Lầu Discovery Run – Hương sắc biên cương”.

Giải quy tụ 355 vận động viên đến từ nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh, tranh tài ở các cự ly 5 km, 10 km và 21 km.

Ông Nguyễn Tiến Cường - Phó Chủ tịch UBND xã Bản Lầu, Trưởng Ban Tổ chức giải phát biểu tại lễ khai mạc.

Trong khuôn khổ chương trình, xã Bản Lầu công bố, trao Bằng công nhận Động Gốc Găng là di tích danh lam thắng cảnh cấp tỉnh; ra mắt Câu lạc bộ Văn hóa, Văn nghệ, Thể thao nòng cốt của xã.

Chương trình còn có các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, giao lưu lửa trại và bắn pháo hoa.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh trao Bằng công nhận Động Gốc Găng là di tích danh lam thắng cảnh cấp tỉnh cho lãnh đạo xã Bản Lầu.

Ra mắt Câu lạc bộ Văn hóa, Văn nghệ, Thể thao nòng cốt của xã Bản Lầu.

Giải chạy được tổ chức nhằm hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đồng thời giới thiệu cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa và con người Bản Lầu đến với du khách. Qua đó, địa phương kỳ vọng tạo thêm sản phẩm du lịch trải nghiệm, thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao quần chúng và khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch.

Tiết mục múa chuông của người Dao đỏ.

Màn múa quạt của các cô gái Giáy.

Tiết mục múa của người Pa Dí, có sự tham gia của một em bé, thể hiện ý nghĩa trao truyền văn hóa cho thế hệ sau.

Các tiết mục văn nghệ để lại ấn tượng sâu sắc với đại biểu, vận động viên, người dân và du khách.

Theo kế hoạch, các vận động viên bắt đầu tranh tài lúc 6 giờ ngày 1/11, điểm xuất phát tại khu vực chợ Lùng Vai, xã Bản Lầu.