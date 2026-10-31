'Thưởng trà trong mây' tại Sân golf Tân Thái

Tham dự có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường trao giải Golf trải nghiệm Thái Nguyên Xanh cho các vận động viên.

Trong không gian thiên nhiên vùng hồ Núi Cốc, chương trình mang đến những trải nghiệm văn hóa đặc sắc, kết hợp nghệ thuật pha trà, thưởng trà truyền thống với các tiết mục biểu diễn âm nhạc.

Điểm nhấn là màn trình diễn của các trà nương, giới thiệu nét đẹp văn hóa trà Thái Nguyên.

Dịp này, Ban Tổ chức cũng trao giải Golf trải nghiệm Thái Nguyên Xanh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường và các đại biểu thưởng trà.

Biểu diễn âm nhạc tại sự kiện.

Chương trình góp phần tôn vinh, quảng bá văn hóa và thương hiệu trà Thái Nguyên; tăng cường kết nối giữa sản xuất, kinh doanh trà với du lịch, dịch vụ, nghỉ dưỡng; đồng thời giới thiệu tiềm năng, lợi thế cảnh quan vùng hồ Núi Cốc, thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.