Muôn sắc màu Halloween trên phố Hàng Mã

Các cửa hàng trên phố Hàng Mã được trang hoàng với nhiều mô hình, phụ kiện mang đậm sắc màu Halloween, tấp nập người dân và du khách đến tham quan, mua sắm

Người dân, du khách ghé lại một cửa hàng trên phố Hàng Mã, ngắm nhìn và chọn mua những món đồ hóa trang cho dịp Halloween

Người bán bày biện, treo hàng hóa lên các sào đồ để chuẩn bị đón người dân, du khách tới tham quan, mua sắm

Những giỏ bí ngô - biểu tượng của dịp lễ Halloween

Các phụ kiện trang trí mang hình dáng bí ngô, nhân vật hoạt hình thu hút sự chú ý của người dân và du khách, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ

Các em nhỏ hào hứng khám phá những món đồ chơi, phụ kiện mang chủ đề Halloween được bày bán trên phố Hàng Mã

Hai em nhỏ thích thú khám phá, hóa trang với những phụ kiện độc đáo trong dịp Halloween

Người dân thích thú chẹk-in, tạo dáng với những món đồ hóa trang độc đáo, bắt mắt

Một em nhỏ hào hứng sau khi chọn được chiếc mặt nạ và bộ đồ hóa trang yêu thích

Một bạn trẻ lựa chọn hóa thân thành quả bí ngô, mang đến sự vui nhộn, hài hước

Trong khi đó, một bạn trẻ khác lại "biến hóa" thành Spider-Man, tái hiện lại những hành động của nhân vật trong phim

Một cặp đôi hóa trang, cùng nhau chụp ảnh lưu niệm, lưu lại khoảng khắc vui vẻ trên phố Hàng Mã

Du khách nước ngoài thích thú lựa chọn trang phục, phụ kiện hóa trang Halloween

Anh Ayoub Bahari (bên trái), người dân Hà Lan cùng bạn đến trải nghiệm mua sắm, trên phố Hàng Mã. Anh Ayoub Bahari cho biết đây lần đầu tiên bản thân được trải nghiệm không khí Halloween tại Hà Nội. Đặc biệt, anh ấn tượng với sự đông vui, tấp nập của phố Hàng Mã và quang cảnh người dân và du khách cùng diện trang phục Halloween

Du khách nước ngoài hòa mình vào không khí Halloween với những phụ kiện hóa trang độc đáo

Những màn hóa trang thành nhân vật Spider-Man mang đến không khí vui nhộn, sôi động

Sau chuyến mua sắm, du khách nước ngoài sử dụng bút màu, tự tay trang trí mặt nạ Halloween theo sở thích

Nhóm du khách nước ngoài hào hứng tạo dáng cùng những chiếc mặt nạ hóa trang

Cuối ngày lễ Halloween, các tiểu thương trên phố Hàng Mã bắt đầu nhập và sắp xếp hàng hóa trang trí Noel để chuẩn bị cho mùa lễ hội tiếp theo