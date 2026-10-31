Toàn cảnh khai mạc Ngày hội An toàn trực tuyến 2026 tại Hà Nội

Tối 31/10, tại Hà Nội, Ngày hội An toàn trực tuyến 2026 chính thức khai mạc trong khuôn khổ Chiến dịch Không Một Mình 2026, mở đầu chuỗi hoạt động trải nghiệm, giao lưu và nâng cao nhận thức về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Tiếp nối chiến dịch được triển khai từ năm 2025, năm nay, Không Một Mình trở lại với chủ đề “Kết nối không tổn thương”, hướng đến trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện và phòng tránh các nguy cơ trên môi trường số cho trẻ em, thanh thiếu niên. Chiến dịch đồng thời kêu gọi sự phối hợp của gia đình, nhà trường, cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và doanh nghiệp trong xây dựng môi trường mạng an toàn.

Ngày hội An toàn trực tuyến là hoạt động trọng tâm của chiến dịch, tạo không gian để người tham gia trực tiếp tìm hiểu, thực hành các kỹ năng nhận diện rủi ro, ứng phó với những tình huống kết nối thiếu an toàn trên môi trường mạng.

Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Lê Xuân Minh nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng hệ sinh thái bảo vệ trẻ em toàn diện trên không gian mạng, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý, gia đình, nhà trường và cộng đồng. Trong đó, cha mẹ và thầy cô cần chủ động lắng nghe, trò chuyện, đồng hành cùng trẻ để sớm nhận diện những nguy cơ, kịp thời hỗ trợ khi các em gặp vấn đề trên môi trường số.

Một trong những hoạt động thu hút sự chú ý tại lễ khai mạc là Minishow “Kết nối học đường”, sân chơi nghệ thuật dành cho học sinh và các Đại sứ An toàn số học đường. Thông qua âm nhạc và những màn trình diễn sáng tạo, các em trực tiếp truyền tải thông điệp về tình bạn, sự tôn trọng và cách xây dựng những mối quan hệ lành mạnh trên không gian mạng.

Chương trình có 14 tiết mục đến từ 7 trường học, với nhiều hình thức biểu diễn như ca hát, nhảy múa và các phần trình diễn được dàn dựng công phu. Mỗi tiết mục mang đến một màu sắc riêng, đồng thời thể hiện sự tự tin, năng động và khả năng sáng tạo của học sinh.

Điểm đáng chú ý là các em không chỉ tiếp nhận những kiến thức về an toàn trực tuyến mà còn trực tiếp trở thành người lan tỏa thông điệp.

Qua từng phần biểu diễn, tinh thần “Không Một Mình” được thể hiện bằng những câu chuyện, cảm xúc và góc nhìn gần gũi với lứa tuổi học đường.

Sự góp mặt của học sinh từ các trường cũng góp phần khẳng định vai trò của giáo dục trong xây dựng văn hóa an toàn số.

Khi được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết, các em có thể chủ động bảo vệ bản thân, mạnh dạn lên tiếng trước những hành vi không phù hợp và hỗ trợ bạn bè khi gặp khó khăn.

Với chủ đề “Kết nối không tổn thương”, chiến dịch Không Một Mình 2026 hướng tới xây dựng môi trường mạng lành mạnh, nơi trẻ em và thanh thiếu niên được tự do khám phá, học hỏi, kết nối nhưng vẫn được bảo vệ, lắng nghe và tôn trọng.