Chương trình 'Tự hào là người Việt Nam 2026 - Nối vòng tay lớn' kết nối ký ức lịch sử và nhịp sống hôm nay

Phối cảnh sân khấu của chương trình. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đây là sự kiện hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến và 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên gắn với Festival Trà quốc tế.

Chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo nội dung; Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên phối hợp các bên liên quan tổ chức, sẽ diễn ra tại Sân vận động Thái Nguyên vào 20 giờ ngày 1/11, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam.

Chia sẻ về lý do chọn Thái Nguyên – Thủ đô gió ngàn, vùng đất cách mạng ATK năm xưa làm địa điểm thực hiện chương trình, Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng cho biết, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, sức mạnh làm nên một Việt Nam kiên cường không chỉ đến từ ý chí quật cường, mà còn là sự đồng lòng, đùm bọc của hàng triệu người dân. Việt Bắc, Thái Nguyên chính là mạch nguồn cách mạng, nơi cơ quan đầu não của Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt căn cứ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Nơi đây, từng mái nhà, từng bản làng đã trở thành điểm tựa vững chắc, nơi những vòng tay đồng bào chở che, nuôi dưỡng cách mạng.

Tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt tại Thái Nguyên vào dịp kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh, kết hợp với Festival Trà quốc tế và hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam, 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, chính là một hành động tri ân sâu sắc. Cơ quan chỉ đạo nội dung là Ban Tuyên giáo Trung ương muốn xuất phát từ chính vùng đất lịch sử này để nối dài những vòng tay đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và lan tỏa sức mạnh ấy đến mọi miền Tổ quốc.

Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng.

Nói về ý tưởng dàn dựng cũng như câu chuyện mà anh và ê-kíp muốn kể qua từng chương, Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng cho biết, chương trình bám sát hệ trục tư tưởng khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, là cội nguồn sức mạnh - giá trị đã làm nên lịch sử và tiếp tục là nền tảng để Việt Nam vững bước trong tương lai.

Chương trình gồm 3 chương: Chương 1: “Chung một nguồn cội - Chung một cơ đồ” kể câu chuyện đoàn kết của người Việt Nam trong những năm tháng gian khó nhưng hào hùng, nơi tinh thần “Ý Đảng - Lòng dân” hòa quyện, kết tinh thành ý chí kiên cường, đưa dân tộc vượt qua mọi thử thách, giành độc lập, tự do, tạo dựng nền tảng vững bước trong tương lai.

Chương 2: “Chung một đất nước - Chung một niềm tin” khắc họa hành trình hồi sinh và dựng xây đất nước sau ngày thống nhất. Từ những vùng đất từng chịu nhiều đau thương mất mát trong chiến tranh, tinh thần đoàn kết đã trở thành sức mạnh để Nhân dân chung sức lao động, kiến thiết quê hương. Khi non sông liền một dải, niềm tin, tình yêu quê hương đất nước, khát vọng cống hiến tiếp tục kết nối mọi miền, mọi thế hệ, tạo nên sức mạnh đưa đất nước vững bước đi lên.

Chương 3: “Chung một khát vọng - Chung một tương lai” là lời khẳng định về một thế hệ trẻ mang trí tuệ, nhiệt huyết, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

“Qua 3 chương nghệ thuật, chúng tôi muốn kết nối các thế hệ: Những người đã chiến đấu, hy sinh; những người đang gìn giữ, phát triển đất nước và thế hệ trẻ ngày hôm nay mang khát vọng đưa Việt Nam vươn xa” – Tổng đạo diễn cho biết.

Một trong những điểm đặc biệt của chương trình là những điểm nhấn công nghệ để tạo hiệu ứng và sự bùng nổ cho 30.000 khán giả tại sân vận động. Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng cho biết, sân khấu sẽ áp dụng công nghệ 3D Mapping, hệ thống laser, ánh sáng hiện đại và hiệu ứng sân khấu quy mô lớn. Tất cả nhằm tạo nên một không gian nơi ký ức lịch sử gặp gỡ nhịp sống hôm nay, nơi mỗi khán giả không chỉ là người thưởng thức mà thực sự trở thành một phần của “vòng tay đoàn kết”.

Bên cạnh đó, ê-kíp sử dụng nhiều thủ pháp trình diễn nghệ thuật mới. Về âm nhạc, các ca khúc đi cùng năm tháng được hòa âm phối khí mới lạ, kết hợp giữa âm nhạc đương đại, giao hưởng (với sự hỗ trợ của Ban nhạc Symphony và Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh) cùng nét bùng nổ của rock và các đại cảnh nghệ thuật công phu.

Sự hòa quyện giữa các nghệ sĩ gạo cội, dàn hợp xướng, các ban nhạc, diễn viên múa và các gương mặt trẻ tràn đầy nhiệt huyết sẽ mang đến một đêm nghệ thuật thực sự bùng nổ và xúc động.

Với những nỗ lực đó, Ban tổ chức cũng như ê-kíp đặt niềm tin rằng, chương trình “Tự hào là người Việt Nam 2026 - Nối vòng tay lớn” không chỉ là một sự kiện nghệ thuật mang tính kỷ niệm, mà còn kết nối lịch sử với hiện tại, đưa giới trẻ đến với những trang sử hào hùng của cha ông.

Ngoài ra, Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng cũng tin rằng nghệ thuật có khả năng làm sống dậy ký ức, khơi dậy niềm tự hào và biến giá trị văn hóa dân tộc thành nguồn cảm hứng sáng tạo. “Đó cũng là đóng góp thiết thực của nghệ thuật biểu diễn vào phát triển công nghiệp văn hóa theo tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị: Vừa giữ gìn bản sắc, vừa tạo ra các sản phẩm có giá trị và sức lan tỏa trong đời sống, đồng thời thúc đẩy phát triển văn hóa, nghệ thuật gắn liền với du lịch địa phương” – Tổng đạo diễn chia sẻ.