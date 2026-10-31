Khai mạc Ngày hội An toàn trực tuyến 'Không Một Mình' năm 2026

Chương trình VIP Tour tham quan các khu vực triển lãm tương tác công nghệ tại Ngày hội An toàn trực tuyến. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Sự kiện quy tụ đông đảo đại diện các bộ, ban, ngành, các tổ chức quốc tế, quý thầy cô, phụ huynh cùng hàng ngàn học sinh, sinh viên và người dân Thủ đô.

Ngay từ chiều, không gian ngày hội đã rộn ràng với hoạt động trải nghiệm và chương trình VIP Tour tham quan các khu vực triển lãm tương tác công nghệ.

Tại đây, người dân và các bạn trẻ được trải nghiệm trực tiếp các tình huống an toàn số, học cách nhận diện rủi ro, bảo vệ thông tin cá nhân và thiết lập ranh giới an toàn trên môi trường mạng.

Nhiều em nhỏ hào hứng tham gia các hoạt động trải nghiệm trong không gian Ngày hội an toàn trực tuyến trên phố đi bộ Hồ Gươm. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng, Phó Chủ tịch điều hành Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Chủ tịch Liên minh Niềm tin số, nhấn mạnh: "Giáo dục an toàn trực tuyến không thể chỉ dừng lại ở việc nhắc các em cẩn thận, không chia sẻ thông tin cá nhân hay không tin người lạ. Điều quan trọng hơn là giúp các em nhận diện những tình huống bất thường, biết đặt ra giới hạn, dừng lại khi cảm thấy không an toàn và chủ động tìm đến người có thể hỗ trợ mình. Và trên hết, chúng ta cần tạo ra một môi trường an toàn, một không gian tin tưởng để các em có thể nói ra những điều mình chưa hiểu, chia sẻ những chuyện khiến mình lo lắng, kể cả khi đã mắc sai lầm”.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng, Phó Chủ tịch điều hành Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Chủ tịch Liên minh Niềm tin số, phát biểu khai mạc. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Được khởi xướng bởi Liên minh Niềm tin số (DTA) dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch cùng các tổ chức quốc tế như Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Cơ quan của Liên hợp quốc về chống ma túy và tội phạm (UNODC), chiến dịch “Không Một Mình” năm 2026 tiếp tục mở rộng quy mô trên phạm vi 34 tỉnh, thành phố.

Chỉ sau 2 tuần phát động, chiến dịch đã đạt được những con số ấn tượng: hơn 1.450 trường học hưởng ứng tham gia; hơn 1.800 buổi workshop, tọa đàm và hoạt động tương tác được tổ chức; hơn 4.400 ứng viên đăng ký tham gia chương trình Đại sứ An toàn số học đường, sáng tạo và lan tỏa hàng nghìn video, bài viết tích cực trên các nền tảng mạng xã hội.

Ban tổ chức giao lưu cùng các em nhỏ và người dân trong không gian trải nghiệm. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Ban tổ chức cũng ghi nhận sự chung tay đồng hành của các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và các doanh nghiệp tiêu biểu như Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà...

Ngay sau nghi thức khai mạc, sân khấu Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bùng nổ với tiết mục mở màn "Lướt chạm" (ca khúc chủ đề của chiến dịch) do học sinh các trường tiên phong thể hiện.

Chương trình tiếp nối với Minishow “Kết nối học đường”. Đây là sân chơi tài năng nơi các em học sinh và các Đại sứ An toàn số học đường tự tin trình diễn các tiết mục âm nhạc, vũ đạo và kịch nghệ truyền tải thông điệp sống tích cực, văn minh và có trách nhiệm trên không gian mạng.

Sau đêm khai mạc, Ngày hội An toàn trực tuyến “Không Một Mình” 2026 tiếp tục diễn ra đến hết ngày 1/11/2026. Điểm nhấn đáng chú ý tiếp theo là đêm Gala âm nhạc “Không Một Mình” quy tụ dàn nghệ sĩ được giới trẻ yêu thích như Rapper Đen, MONO, Quang Hùng MasterD, Phùng Khánh Linh, 14 Casper, Ali Thục Phương, Yeolan, 1977 Vlog...

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc (áo trắng) cùng các Đại sứ an toàn số học đường tại Lễ khai mạc Ngày hội An toàn trực tuyến. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Chiến dịch kêu gọi cộng đồng cùng hưởng ứng các hashtag chính thức: #KhongMotMinh, #01minh, #NiemTinSo, #KetNoiKhongTonThuong, #5phutCungEm nhằm chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh cho thế hệ trẻ.