Ngày hội An toàn trực tuyến: Cùng bảo vệ trẻ em trên môi trường số

Chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn cho trẻ em

Tối 31/10, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (TP. Hà Nội), Lễ khai mạc Ngày hội An toàn trực tuyến nằm trong khuôn khổ Chiến dịch “Không một mình 2026” do Cục An ninh mạng, Bộ Công an phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đã chính thức diễn ra, mở đầu chuỗi hoạt động trải nghiệm, kết nối và lan tỏa thông điệp “Kết nối không tổn thương”.

Sự kiện hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng và thúc đẩy sự chung tay của gia đình, nhà trường, cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và doanh nghiệp trong bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên trên môi trường mạng.

Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu khai mạc ngày hội, Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trước những nguy cơ ngày càng đa dạng, phức tạp trên không gian mạng.

“Nhìn những gương mặt trẻ trung, những tiết mục được chuẩn bị rất chuyên nghiệp của các em học sinh, cùng sự hiện diện của quý thầy cô, bậc phụ huynh và đông đảo đơn vị đồng hành, tôi cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của ngày hội hôm nay. Đó là minh chứng cho sự quan tâm và trách nhiệm chung của cộng đồng đối với sự an toàn của trẻ em và thanh thiếu niên trong thế giới số”, Trung tướng Lê Xuân Minh phát biểu.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc là một trong những đại sứ tích cực tham gia chiến dịch “Không một mình”.

Theo Trung tướng Lê Xuân Minh, trở lại trong năm thứ hai, Chiến dịch “Không một mình” tiếp tục hành trình xây dựng không gian mạng an toàn hơn cho trẻ em và thanh thiếu niên; cùng sự quan tâm, bảo trợ và chung tay của các bộ, ban, ngành, trong đó có Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các tổ chức quốc tế UNICEF, UNODC. Sự tiếp nối, đồng hành của các đơn vị bảo trợ đã góp phần đưa thông điệp bảo vệ trẻ em trên môi trường số hòa vào và lan tỏa trong cộng đồng…

Chính từ sự chung tay đó, chiến dịch năm nay tiếp tục được triển khai tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, với sự tham gia của nhà trường, doanh nghiệp, nghệ sĩ, người có ảnh hưởng tạo nên một môi trường cả cộng đồng chung tay. Chỉ sau 2 tuần khởi động, hơn 1.450 trường học đã triển khai các hoạt động hưởng ứng, với hơn 1.800 buổi workshop, tọa đàm và hoạt động tương tác sáng tạo được tổ chức.

Mỗi cá nhân, đơn vị, trường học với thế mạnh và cách thức riêng, đều có thể góp phần tạo nên một mạng lưới đồng hành rộng khắp để thông điệp “Kết nối không tổn thương” không chỉ dừng lại ở lời kêu gọi mà từng bước trở thành hành động trong đời sống hằng ngày.

Trao cơ hội để học sinh trở thành đại sứ an toàn số

Một điểm nhấn được Trung tướng Lê Xuân Minh ghi nhận là sự tham gia chủ động của học sinh thông qua chương trình Đại sứ An toàn số học đường. Theo ông, bên cạnh sự đồng hành của người lớn, chính các em cũng có thể góp phần tạo nên những thay đổi tích cực trong môi trường học đường và trên không gian mạng, bởi chính các em là chủ nhân của môi trường này.

Các đại biểu tham dự sự kiện.

Trung tướng Lê Xuân Minh cho biết, chỉ trong 2 tuần đầu chiến dịch đã có hơn 4.400 ứng cử viên đăng ký tham gia Đại sứ An toàn số học đường, thực hiện và chia sẻ hàng nghìn video, bài viết trên mạng xã hội cho thấy tinh thần hưởng ứng tích cực của các em.

Giá trị của hoạt động không chỉ nằm ở số lượng video mà còn ở việc các em đang trực tiếp tham gia lan tỏa thông điệp, biến kiến thức thành hành động và góp phần xây dựng văn hóa an toàn số ngay trong cộng đồng học đường.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc vui vẻ chụp ảnh cùng các em nhỏ.

Cục trưởng Cục An ninh mạng Lê Xuân Minh mong rằng, Ngày hội An toàn trực tuyến hôm nay sẽ không chỉ mang đến những trải nghiệm vui tươi, bổ ích cho các em học sinh mà còn góp phần khơi dậy sự quan tâm, tinh thần trách nhiệm và những hành động thiết thực trong mỗi gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Để không một em nhỏ nào phải đối mặt với những rủi ro trên môi trường số một mình, mỗi chúng ta đều có thể bắt đầu từ việc dành 5 phút mỗi ngày để lắng nghe, đồng hành, chia sẻ cùng các em.

Trung tướng Lê Xuân Minh cho rằng, khi được trao cơ hội, các em sẽ không chỉ biết bảo vệ bản thân tốt hơn mà còn góp phần xây dựng một môi trường số tích cực cho chính thế hệ mình. Một chiến dịch chỉ thực sự có ý nghĩa khi những thông điệp được lan tỏa hôm nay trở thành kỹ năng của các em trong cuộc sống hằng ngày, khi sự quan tâm của cộng đồng không dừng lại sau mỗi sự kiện.