Cầu Bình Thành mới sắp nối nhịp đôi bờ

Cầu Bình Thành mới đang tăng tốc để thay cầu treo cũ.

Công trình do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Huế làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư được phê duyệt hơn 75 tỷ đồng. Dự án có tổng chiều dài khoảng 500 m, điểm đầu tại Km0+0.00 giao Quốc lộ 49, điểm cuối tại ngã ba giao với đường liên thôn Bình Thành, cách mố cầu hiện tại khoảng 200 m. Khởi công từ tháng 3-2026, đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành công tác lao dầm, chuẩn bị hợp long và đạt hơn 70% giá trị hợp đồng xây lắp.

Tại công trường, kết cấu nhịp chính bằng bê tông cốt thép bắc qua sông Hữu Trạch đã được kết nối liền mạch, chạy song song với cầu treo hiện hữu. Công nhân đang tập trung bện thép, thi công cốt thép phần lan can hai bên cầu, chuẩn bị cho công đoạn đổ bê tông hoàn thiện. Hệ thống dàn lao dầm bằng thép phục vụ việc gác dầm vẫn được bố trí dọc mặt cầu. Theo đại diện giám sát thi công, dự kiến cuối tuần này, nhà thầu sẽ thu hồi toàn bộ dàn lao, đồng thời dọn dẹp phần lớn mặt bằng để tạo không gian triển khai các hạng mục tiếp theo. Tuy nhiên, tiến độ đường dẫn hai đầu cầu đang gặp khó khăn do thiếu vật liệu đất đắp, san lấp. Nền đường hiện đã thi công đến lớp cấp phối đá dăm nhưng chưa thể tiếp tục các lớp kết cấu phía trên. Trong thời gian chờ nguồn vật liệu, các mũi thi công được chuyển sang đào đắp, xây dựng hệ thống mương thoát nước dọc tuyến. Đây cũng là giải pháp nhằm bảo vệ nền đường cấp phối, hạn chế nguy cơ xói mòn do thời tiết.

Cầu Bình Thành mới được kỳ vọng sớm đưa vào khai thác để thay thế cầu treo Bình Thành cũ, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân khu vực.