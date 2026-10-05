Metro 113.000 tỷ đồng từ Thủ Dầu Một về trung tâm TP.HCM được duyệt hướng tuyến

Theo phương án được chấp thuận, tuyến Metro số 2 Thủ Dầu Một - trung tâm TP.HCM có chiều dài khoảng 33,2km, trong đó 17,7km đi trên cao và 15,5km đi ngầm.

Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 113.000 tỷ đồng.

Tuyến có 24 ga, bao gồm 11 ga trên cao (từ C0 đến C10) và 13 ga ngầm (từ C11 đến C23).

Điểm đầu tuyến là ga C0, kết nối với ga S5 của tuyến metro số 1 đoạn TP mới Bình Dương - Suối Tiên. Ga C0 nằm trên đường Hùng Vương, phường Bình Dương.

Điểm cuối là ga C23 tại khu vực công viên Tao Đàn thuộc phường Bến Thành, kết nối với ga Tao Đàn thuộc tuyến Metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương và tuyến Metro số 3 Tao Đàn - An Hạ.

Hướng tuyến bắt đầu từ ga C0, đi trên đường Hùng Vương, sau đó rẽ vào đường Phạm Ngọc Thạch và tiếp tục đi trên cao.

Metro số 2 Thủ Dầu Một - Tao Đàn kéo dài từ Thủ Dầu Một (Bình Dương cũ) băng qua quốc lộ 13 về trung tâm TP.HCM.

Đến trước hầm chui Ngã năm Phước Kiến, tuyến chuyển hướng, vượt và nhập vào bên phải theo Đại lộ Bình Dương từ Thủ Dầu Một đi trung tâm TP.HCM.

Từ ga C2 ở công viên Thanh Lễ, tuyến tiếp tục đến ga C10, đi trên cao dọc Đại lộ Bình Dương. Ga C10 nằm trong khu vực trước Bệnh viện Quốc tế Becamex và Siêu thị Lotte Mart Bình Dương.

Từ ga C10, tuyến chuyển hướng, vượt Quốc lộ 13 và đi ngầm. Phần đi ngầm theo hành lang đường dây điện cao thế 110kV Thuận An - Linh Trung 2 - Thủ Đức, qua khu dân cư Vĩnh Phú 2 và Vĩnh Phú 1.

Các ga C11, C12 và C13 được bố trí gần khu dân cư Vĩnh Phú 2, khu vực Bình Đức và gần chợ đầu mối Thủ Đức.

Tại ga C13, tuyến kết nối với Metro số 10, sau đó vượt ngầm qua Vành đai 2, đến ga C14 trước depot Hiệp Bình Phước thuộc phường Tam Bình và Hiệp Bình. Depot này rộng 26ha phục vụ sửa chữa và đậu tàu qua đêm.

Từ ga C14, tuyến tiếp tục đi dọc bờ phải rạch Dừa đến ga C15, vượt đường Hiệp Bình đến ga C16 trước khu đô thị Vạn Phúc và nhập vào hành lang bên trái Quốc lộ 13, theo hướng từ Thủ Dầu Một về trung tâm TP.HCM, vượt cầu Ông Dầu để đến ga C17 tại vị trí giao cắt với tuyến đường sắt quốc gia Bắc - Nam và đường Phạm Văn Đồng, kết nối trung chuyển với Metro số 6.

Tuyến metro kết nối khu vực Bình Dương và trung tâm TP.HCM đi qua 16 phường của Thành phố.

Tuyến tiếp tục đi ngầm theo hành lang Quốc lộ 13, vượt sông Sài Gòn để vào khu vực trung tâm TP.HCM. Từ ga C18 ở khu vực Ngã năm Đài liệt sĩ, tuyến đi đến Xô Viết Nghệ Tĩnh, kết nối với Metro số 5.

Sau ga C19, tuyến này đi qua khu vực Ngã tư Hàng Xanh, đến ga C20 tại ngã ba Xô Viết Nghệ Tĩnh - Nguyễn Cửu Vân, tiếp tục đi theo đường Nguyễn Thị Minh Khai, vượt kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến ga C21 tại khu vực Trung tâm Thể thao Hoa Lư - phường Sài Gòn.

Từ đây, tuyến đi ngầm về đến công viên Tao Đàn.

Tuyến này có ga C22 đặt tại khu vực Nhà văn hóa Thanh niên kết nối với Metro số 4. Ga cuối C23 đặt tại công viên Tao Đàn, kết nối với Metro số 2 và Metro số 3.

Metro số 2 Thủ Dầu Một - Tao Đàn đi qua 16 phường, bao gồm Bình Dương, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Thuận An, Thuận Giao, Lái Thiêu, Bình Hòa, Tam Bình, Hiệp Bình, Bình Thạnh, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, Sài Gòn, Xuân Hòa, Bến Thành và Bàn Cờ.

Metro Thủ Dầu Một - Tao Đàn dự kiến khởi công cuối năm 2026 và hoàn thành năm 2030, được đầu tư bằng vốn ngân sách TP.HCM.

Theo kế hoạch, trong quý cuối năm 2026, TP.HCM sẽ khởi công 3 tuyến metro dài khoảng 91km, vốn đầu tư 254.000 tỷ đồng đầu tư từ nguồn ngân sách. Đó là Metro số 1 Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên; Metro số 2 Thủ Dầu Một - Tao Đàn và Metro số 6 (giai đoạn 1) nối từ sân bay Tân Sơn Nhất - Phú Hữu. Ban Quản lý đường sắt đô thị được giao làm chủ đầu tư 3 dự án này.

Bên cạnh đó, tuyến Metro nối Thủ Thiêm - sân bay Long Thành được đầu tư theo hình thức đối tác công tư cũng có dự kiến khởi công trong quý cuối năm.