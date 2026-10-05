Đưa vào sử dụng hạng mục Hạ tầng kỹ thuật Quảng trường Hùng Vương

Chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan nghiệm thu, đưa vào sử dụng công trình.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 54,6 tỷ đồng. Theo thiết kế, dự án xây dựng 2 tuyến kè với chiều dài gần 500 m, kết cấu bê tông cốt thép trên nền móng cọc bê tông cốt thép.

Công trình còn đầu tư các tuyến đường gồm: D1, D3 và N4 với chiều dài khoảng 189 m; đầu tư hoàn thiện 1 bên vỉa hè đường N2. Ngoài ra, dự án còn xây dựng 3 khu công viên với diện tích trên 19.185 m2 có mảng xanh và lối đi bộ. Đồng thời, xây dựng hệ thống cấp, thoát nước và điện chiếu sáng.

Dự án được khởi công vào ngày 26-11-2025 do Công ty Cổ phần Xây dựng TICCO thi công. Thời gian qua, nhà thầu tập trung nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công, đặc biệt là khó khăn về nguồn cung vật liệu, giá nhiên, vật liệu tăng cao.

Dự án Đầu tư xây dựng hạng mục Hạ tầng kỹ thuật thuộc Quảng trường Hùng Vương nhìn từ trên cao.

Chủ đầu tư đã tích cực, trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan tháo gỡ các khó khăn, nhất là về mặt bằng, dự án được nghiệm thu hoàn thành công trình vào cuối tháng 8-2026, đảm bảo chất lượng theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

Sau khi hoàn thành, dự án góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo mỹ quan chung của Quảng trường Hùng Vương, phục vụ hoạt động vui chơi, giải trí của người dân, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, giao lưu văn hóa của địa phương…