Dự án Đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột cơ bản đáp ứng tiến độ

Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh, Dự án Đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (Dự án thành phần 1) đến nay đã thực hiện được 3.269/3.619 tỷ đồng, đạt 90,28% giá trị hợp đồng, cơ bản đáp ứng tiến độ.

Công trường đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột tại gói thầu xây lắp số 3.

Dự án Đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột có 3 gói thầu xây lắp. Gói thầu xây lắp số 1 (đoạn từ km00 đến km22) do Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải thực hiện, đến nay đã hoàn thành thi công, được nghiệm thu và đi vào hoạt động. Gói thầu xây lắp số 2 (đoạn từ km22 đến km32) do liên danh Phương Nam - Bắc Trung Nam - Đông Dương thực hiện, đến nay đã đạt 81,07% giá trị hợp đồng. Các đơn vị nhà thầu đã hoàn thành thi công nền đường, cống thoát nước; đang thi công 6/6 cầu, gia cố xi măng, hệ thống an toàn giao thông… Gói thầu xây lắp số 3 thi công xây dựng cầu Km30 và cầu Cửa Đông do Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn thực hiện, đến nay đã đạt hơn 76% giá trị hợp đồng. Đơn vị nhà thầu đang thi công mố trụ cầu, bản mặt cầu, đúc dầm cầu. Với tiến độ hiện nay, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh dự kiến sẽ hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác đồng bộ toàn tuyến trong quý II/2027.

Dự án Đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột có chiều dài 117,5km, gồm 3 dự án thành phần. Trong đó, Dự án thành phần 1 do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh làm chủ đầu tư, dài 31,5km, có điểm đầu tại nút giao giữa Quốc lộ 26B và Quốc lộ 1 (phường Ninh Hòa), điểm cuối tại Km32 (xã Tây Ninh Hòa). Dự án thành phần 2 do Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản, chiều dài gần 37km; Dự án thành phần 3 do UBND tỉnh Đắk Lắk làm cơ quan chủ quản, chiều dài hơn 48km.