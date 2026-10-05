Thúc đẩy hợp tác đào tạo, nghiên cứu công nghệ an ninh với Trường Đại học Concordia

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tiếp Giáo sư Graham Carr, Hiệu trưởng Trường Đại học Concordia (Canada). Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Chào mừng Giáo sư Graham Carr đến làm việc tại Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao những kết quả đạt được trong chuyến thăm chính thức Canada của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam từ ngày 23- 25/9 vừa qua; chúc mừng Trường Đại học Concordia đã ký kết thành công Biên bản ghi nhớ hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam trong khuôn khổ chuyến thăm.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá, Trường Đại học Concordia có nhiều thế mạnh trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng, quản trị dữ liệu, Internet vạn vật, công nghệ số và các hệ thống thông minh, cũng như kinh nghiệm trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và đội ngũ lãnh đạo.

Đây đều là những lĩnh vực ngày càng có ý nghĩa quan trọng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ. Bộ Công an xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, cũng như năng lực phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm mới. Bộ Công an đặc biệt quan tâm xây dựng nguồn nhân lực có trình độ cao, tăng cường hợp tác giữa các cơ sở đào tạo, nghiên cứu của Bộ với các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ tiên tiến trên thế giới.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu tại cuộc tiếp Giáo sư Graham Carr, Hiệu trưởng Trường Đại học Concordia (Canada). Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Trao đổi về những hướng hợp tác cụ thể, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho rằng Học viện Kỹ thuật và Công nghệ An ninh là đầu mối phù hợp để cụ thể hóa các nội dung hợp tác với Trường Đại học Concordia.

Trước hết, hai bên có thể nghiên cứu thiết lập cơ chế hợp tác chính thức giữa hai cơ sở đào tạo, thông qua một thỏa thuận hoặc kế hoạch hợp tác cụ thể. Bộ trưởng mong muốn Trường Đại học Concordia cử đầu mối chuyên môn phối hợp trực tiếp với Học viện Kỹ thuật và Công nghệ An ninh, thông qua Cục Đối ngoại, xây dựng chương trình hợp tác trong các lĩnh vực AI ứng dụng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; an ninh mạng và quản trị rủi ro; điều tra số và pháp chứng kỹ thuật số.

Bên cạnh hợp tác đào tạo, Bộ trưởng nêu rõ yêu cầu hướng tới những dự án nghiên cứu có khả năng ứng dụng trực tiếp vào thực tiễn công tác của lực lượng Công an Việt Nam. Hai bên có thể lựa chọn một số chủ đề để triển khai thí điểm như ứng dụng AI trong phân tích, cảnh báo nguy cơ tội phạm; phân tích dữ liệu phục vụ phòng ngừa tội phạm; công nghệ hỗ trợ điều tra số; bảo đảm an ninh các hệ thống thông tin quan trọng và xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Giáo sư Graham Carr, Hiệu trưởng Trường Đại học Concordia, Canada phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Một hướng hợp tác quan trọng khác là tăng cường trao đổi giảng viên, chuyên gia, nghiên cứu sinh và học viên. Bộ Công an mong muốn Trường Đại học Concordia tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên, học viên của các cơ sở đào tạo thuộc Bộ tham gia chương trình đào tạo ngắn hạn, chương trình trao đổi, hội thảo khoa học và các nhóm nghiên cứu của trường; đồng thời hoan nghênh các giáo sư, chuyên gia của trường sang Việt Nam giảng dạy, nghiên cứu và trao đổi kinh nghiệm.

Bộ trưởng Lương Tam Quang mong muốn sau cuộc làm việc, Trường Đại học Concordia và các cơ sở đào tạo của Bộ Công an sớm trao đổi trực tiếp, xác định những chương trình cụ thể có thể triển khai trong thời gian tới, đưa các định hướng hợp tác thành những hoạt động thực chất. Bộ Công an Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện và chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp thúc đẩy tiến trình này.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lương Tam Quang đã dành thời gian tiếp và trao đổi về những định hướng hợp tác cụ thể, Giáo sư Graham Carr đánh giá cao sự quan tâm của Bộ Công an Việt Nam đối với đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và ứng dụng các công nghệ mới. Ông bày tỏ đồng tình với những lĩnh vực hợp tác được Bộ trưởng Lương Tam Quang đề cập; khẳng định Trường Đại học Concordia sẵn sàng tăng cường trao đổi với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu của Bộ Công an Việt Nam, trước hết là Học viện Kỹ thuật và công nghệ An ninh, nhằm xác định những nội dung phù hợp với thế mạnh và nhu cầu của hai bên, từng bước cụ thể hóa các cơ hội hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tiếp Giáo sư Graham Carr, Hiệu trưởng Trường Đại học Concordia (Canada). Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Kết thúc cuộc làm việc, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định Việt Nam và Canada còn nhiều tiềm năng mở rộng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, khoa học và công nghệ. Những thế mạnh của Trường Đại học Concordia về AI, an ninh mạng, dữ liệu và công nghệ số có sự tương đồng với nhu cầu đào tạo, nghiên cứu và phát triển năng lực của Bộ Công an Việt Nam, qua đó có thể đóng góp thiết thực vào quan hệ hợp tác Việt Nam - Canada.