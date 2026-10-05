Bắt đầu thi công mái cơ cửa hầm Đại Huệ tuyến cao tốc Vinh-Thanh Thủy

Mái cơ cửa hầm Đại Huệ phía Đông bắt đầu được thi công. (Ảnh: KIM OANH)

Tuyến đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy là công trình trọng điểm có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An.

Theo kế hoạch được phê duyệt, thời gian thực hiện án từ năm 2025 đến 2029; trong đó, Dự án thành phần 1 (xây dựng tuyến chính) được chia thành 6 gói thầu xây lắp.

Ngày 5/10, thông tin từ Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh Nghệ An cho biết: Hiện các gói thầu từ XL01 đến XL03 đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu và đang triển khai đồng loạt 15 mũi thi công tại hiện trường.

Đối với hai gói thầu XL04 và XL05 đang hoàn thiện công tác chuẩn bị vật tư, thiết bị để khởi công trong tháng 10/2026.

Riêng gói thầu XL06, việc lắp đặt hệ thống ITS, ETC và các hạng mục phụ trợ dự kiến sẽ phê duyệt thiết kế và chọn nhà thầu ngay trong tháng 10/2026.

Đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An kiểm tra kiểm tra tiến độ thi công cầu qua Sông Lam tại xã Hoa Quân vào ngày 3/10. (Ảnh: KIM OANH)

Đối với hạng mục hầm Đại Huệ, nhà thầu đang được yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ bê-tông vỏ hầm chậm nhất trước tháng 12/2027, thông hầm trong năm 2026.

Công tác thi công nền đường, cống thoát nước, hầm chui và xử lý nền đất yếu cũng đang được triển khai tại nhiều vị trí.

Về tình hình vốn và thi công, Dự án đã được bố trí 4.435,92 tỷ đồng; đến nay, lũy kế giải ngân đạt 3.148,38 tỷ đồng (tương đương 70,97% kế hoạch vốn).

Về mặt bằng thi công, các địa phương hiện mới bàn giao được khoảng 41,36 km (đạt 68,9%) cho đơn vị thi công. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đang yêu cầu hai xã Nam Đàn và Kim Bảng tích cực, quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.