Toàn cảnh trận sân nhà lịch sử của Công an Hà Nội FC tại C1 châu Á

Tối 13-10, trên sân nhà Hàng Đẫy, CLB Công an Hà Nội tiếp đón Kashima Antlers (Nhật Bản) tại lượt trận thứ hai vòng bảng AFC Champions League Elite - C1 châu Á 2026/27, trước sự chứng kiến, cổ vũ của hơn 2 vạn khán giả

Đây là trận sân nhà đầu tiên của Công an Hà Nội FC tại đấu trường số 1 châu Á

Nếu như Công an Hà Nội là tân binh của giải thì Kashima Antlers - đội giàu thành tích nhất lịch sử bóng đá chuyên nghiệp Nhật Bản - từng vô địch mùa 2018 và là ứng viên vô địch mùa này

HLV trưởng Mano Polking tung vào sân đội hình mạnh với những Quang Hải, Đình Bắc, Văn Hậu, Quang Vinh, Nguyễn Filip, Mauk, Artur, Perea, Adou Minh...

Trái với một số suy đoán trước trận, CLB Công an Hà Nội gây ấn tượng khi tạo lập thế trận lấn lướt trước đại diện Nhật Bản trong hiệp 1 và khoảng 20 phút cuối trận

Perea là một trong số những cầu thủ nổi bật của Công an Hà Nội trong hiệp 1

Artur hoạt động năng nổ, tích cực áp sát và dứt điểm về khung thành đối phương

Nửa đầu hiệp 1, hai đội chơi giằng co, nhiều pha tranh bóng quyết liệt...

...điển hình là tình huống Mauk và Bueno (CLB Kashima Antlers) cùng nhận thẻ vàng sau tình huống tranh chấp ở giữa sân phút 25

Artur khiếu nại trọng tài trong một tình huống mà ngoại binh Công an Hà Nội cho rằng cầu thủ đội khách đã dùng tay chơi bóng, tuy nhiên trọng tài bác bỏ

Nỗ lực tranh bóng của Thành Long trước đối thủ mạnh về thể lực đến từ Nhật Bản

Đình Bắc có nhiều pha khuấy đảo trước vòng 16m50 đối phương

Số 9 của chủ nhà nỗ lực tìm cơ hội dứt điểm

Phút 45, Đình Bắc có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng cú đá của anh đã bị một cầu thủ đối phương bay người ngăn chặn

Đúng như tuyên bố trước trận, HLV Polking để cho học trò mạnh dạn tấn công

Artur trong một nỗ lực đưa bóng vào khu vực 16m50 của Kashima Antlers

Thủ môn Hayakawa đối mặt nhiều tình huống hãm thành, dứt điểm từ chủ nhà Công an Hà Nội

Sang hiệp 2, Kashima Antler gia tăng sức ép và có bàn mở tỉ số ở phút 61

Lúc này, nhiều người lo ngại cầu thủ Công an Hà Nội xuống sức, không thể đáp ứng cường độ cần thiết như trong trận thua Gamba Osaka 1-4 ở trận ra quân

Thế nhưng chủ nhà vẫn duy trì trạng thái thể lực tốt, sự tập trung cao độ trong 30 phút cuối

Hàng công Công an Hà Nội với những nhân sự mới vào sân như Sabater, Alan... tiếp tục triển khai tấn công dồn dập

Alan trong một pha đánh đầu trong vòng cấm CLB Kashima Antlers

Thêm một tình huống, Văn Hậu cho rằng cầu thủ đối phương đã dùng tay chơi bóng trong vòng cấm

Artur ôm đầu nuối tiếc sau pha dứt điểm bị thủ môn đối phương xuất sắc cản phá

Thủ môn Nguyễn Filip trong gia pha tấn công cuối cùng của trận đấu. Dù rất nỗ lực, song anh cùng đồng đội không thể có bàn gỡ.

Dù chưa thể giành điểm, song CLB Công an Hà Nội đã có màn trình diễn đáng khen ở trận đấu sân nhà đầu tiên trong lịch sử dự C1 châu Á.