Tỷ lệ thắng trận Atletico Madrid vs MU theo siêu máy tính Opta

Atletico Madrid tiếp đón Manchester United tại Riyadh Air Metropolitano ở lượt trận thứ hai vòng phân hạng Champions League 2026/27. Trận đấu bắt đầu lúc 21h00 ngày 13/10 theo giờ địa phương, tương ứng 02h00 ngày 14/10 theo giờ Việt Nam.

Hình minh họa.

Hai đội bước vào cuộc đối đầu với trạng thái khá trái ngược. Atletico đang có phong độ tốt tại La Liga nhưng đã thua Liverpool 1-2 ở trận mở màn Champions League. MU thắng Sabah 4-0 tại đấu trường châu Âu, song lại đang gặp nhiều vấn đề ở giải quốc nội.

Opta dự đoán Atletico Madrid có 46% khả năng thắng

Theo dự báo được Opta Analyst công bố ngày 12/10, siêu máy tính đã chạy 10.000 lượt mô phỏng trận Atletico Madrid vs Manchester United.

Kết quả cho thấy Atletico Madrid thắng trong 46% số kịch bản. MU giành chiến thắng ở 29,7%, trong khi khả năng hai đội hòa sau 90 phút là 24,3%.

Atletico là kịch bản đơn lẻ có xác suất cao nhất, nhưng mức 46% chưa tạo ra khoảng cách áp đảo. Khi cộng khả năng MU thắng và hai đội hòa, có tới 54% số lần mô phỏng Atletico không giành trọn 3 điểm.

Vì vậy, con số của Opta nên được hiểu là đội chủ nhà có lợi thế tương đối, thay vì một dự báo chắc chắn về kết quả.

Vì sao Atletico được đánh giá cao hơn MU?

Phong độ gần đây là một phần quan trọng.

Sau thất bại 1-2 trên sân Liverpool ở lượt mở màn Champions League, Atletico đã duy trì chuỗi kết quả tích cực tại La Liga. Đội bóng của Diego Simeone vừa thắng Alaves 2-1 và đang đứng thứ hai tại giải quốc nội.

Opta cũng chỉ ra Atletico từng thắng 5 trong 8 trận Champions League trên sân nhà mùa trước và ghi 22 bàn. Riyadh Air Metropolitano vì thế vẫn là điểm tựa đáng kể, đặc biệt khi đội bóng Tây Ban Nha đang cần chiến thắng đầu tiên tại Champions League mùa này.

Atletico còn có nhiều phương án trên hàng công. Julian Alvarez đã ghi 17 bàn sau 26 trận Champions League cho Atletico, trong đó có 10 bàn sau 13 lần ra sân trên sân nhà. Jonathan David, Alex Baena cùng những cầu thủ giàu tốc độ ở hai biên cũng giúp Simeone có nhiều cách tiếp cận trận đấu.

MU thắng đậm ở Champions League nhưng sa sút tại Ngoại hạng Anh

Nếu chỉ nhìn vào Champions League, MU có khởi đầu tốt hơn đối thủ. Quỷ đỏ đánh bại Sabah 4-0 tại Old Trafford ở lượt trận đầu tiên và tạm sở hữu lợi thế đáng kể về hiệu số.

Nhưng tình hình ở Premier League lại đáng lo hơn nhiều. Reuters cho biết MU mới thu về 6 điểm sau sáu trận đầu mùa, thành tích khởi đầu tệ nhất của CLB kể từ mùa 1986/87. Trước chuyến làm khách tại Madrid, đội bóng của Michael Carrick vừa hòa Tottenham 1-1 dù đối thủ phải chơi thiếu người.

Opta cũng lưu ý MU mới thắng 2 trong 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường, trước Ipswich Town và Sabah. Khả năng tạo cơ hội của Quỷ đỏ chưa ổn định, thể hiện qua chỉ số 0,77 xG trong trận gần nhất gặp Tottenham.

Đó là lý do việc MU chỉ được trao 29,7% khả năng thắng tại Madrid không phải điều bất ngờ.

Thành tích đối đầu là điểm tựa khác của Atletico

MU chưa từng đánh bại Atletico Madrid trong một trận chính thức ở cúp châu Âu.

Hai đội đã gặp nhau 4 lần, Atletico thắng 2 và hòa 2. Lần gần nhất là vòng 1/8 Champions League 2021/22, khi hai đội hòa 1-1 tại Madrid trước khi Atletico thắng 1-0 ngay tại Old Trafford để đi tiếp.

Tuy nhiên, thống kê của Atletico trước các CLB Anh lại không quá tích cực. Họ chỉ thắng 2 trong 15 trận gần nhất gặp các đội Premier League ở đấu trường châu Âu, hòa 3 và thua 10.

Điều này tạo nên một nghịch lý thú vị: Atletico có thành tích đối đầu tốt với MU, nhưng lại thường gặp khó khi chạm trán các đại diện Anh.

Bài toán lực lượng khiến MU gặp thêm khó khăn

Danh sách lực lượng được UEFA cập nhật trong ngày thi đấu cho thấy MU thiếu khá nhiều cầu thủ.

Patrick Dorgu, Kobbie Mainoo, Noussair Mazraoui, Luke Shaw và Manuel Ugarte nằm trong nhóm không thể thi đấu. Benjamin Sesko còn bỏ ngỏ khả năng ra sân, trong khi Matthijs de Ligt mới trở lại sau thời gian dài nghỉ vì chấn thương lưng.

Bruno Fernandes cũng đã gặp một vấn đề nhỏ về thể lực, dù HLV Michael Carrick cho biết tình trạng của đội trưởng MU không đáng lo ngại.

UEFA dự đoán Matheus Cunha có thể đá cao nhất, phía sau là Marcus Rashford, Bruno Fernandes và Bryan Mbeumo. Đây vẫn là hàng công có khả năng gây sức ép cho Atletico nếu MU chuyển trạng thái đủ nhanh.

Atletico có tình hình nhân sự thuận lợi hơn. Koke vắng mặt vì lý do cá nhân, còn UEFA không liệt kê thêm trường hợp chấn thương đáng kể nào trong đội hình của Simeone.

Matheus Cunha có thể là nhân tố đáng chú ý

Nếu Sesko không thể ra sân, Cunha nhiều khả năng trở thành lựa chọn cao nhất trên hàng công MU.

Đây là cuộc trở lại đặc biệt với tiền đạo Brazil bởi anh từng khoác áo Atletico từ năm 2021 đến 2023, ra sân 54 trận và ghi 7 bàn.

Cunha có khả năng lùi sâu nhận bóng, kéo hậu vệ khỏi vị trí và phối hợp cùng Bruno Fernandes hoặc Mbeumo. Kiểu di chuyển này có thể giúp MU tạo khoảng trống nếu Atletico chủ động đẩy đội hình lên cao.

Ở chiều ngược lại, Atletico có lợi thế về khả năng kiểm soát không gian và kinh nghiệm của hệ thống do Simeone xây dựng. Nếu đội chủ nhà buộc MU phải tấn công trong thế trận chậm, lợi thế có thể ngày càng nghiêng về Atletico.

MU vẫn có cơ sở để tạo bất ngờ

Dù chỉ có 29,7% khả năng thắng theo Opta, MU không phải không có cơ hội.

Một thống kê đáng chú ý là Quỷ đỏ chỉ thua 1 trong 11 trận gần nhất gặp các CLB Tây Ban Nha tại đấu trường châu Âu, thắng 7 và hòa 3.

MU cũng đã chứng minh ở lượt đầu rằng họ có thể chơi hiệu quả tại Champions League. Chiến thắng 4-0 trước Sabah giúp đội bóng của Carrick bước vào trận này mà không chịu áp lực phải giành chiến thắng bằng mọi giá.

Nếu giữ được cự ly đội hình, giảm những sai sót cá nhân và khai thác tốc độ trong các pha chuyển trạng thái, MU hoàn toàn có khả năng khiến Atletico gặp khó.

Ngược lại, nếu để Atletico kiểm soát khu vực giữa sân và thường xuyên đưa bóng vào khoảng trống phía sau hàng thủ, Quỷ đỏ sẽ phải chịu sức ép lớn.

46% của Atletico nên được hiểu như thế nào?

Tỷ lệ của Opta là kết quả từ mô hình dữ liệu và 10.000 lượt mô phỏng trước trận. Đây là xác suất phân tích thể thao, không phải tỷ lệ cá cược, không phải lời khuyên đặt cược và không bảo đảm kết quả.

Nếu đặt 10.000 trận đấu vào những điều kiện dữ liệu tương tự, Atletico thắng khoảng 4.600 trận, MU thắng khoảng 2.970 trận, còn khoảng 2.430 trận kết thúc hòa.

Một bàn thắng sớm, thẻ đỏ, chấn thương, sai lầm cá nhân hay tình huống cố định đều có thể khiến trận đấu thực tế diễn biến khác hoàn toàn mô hình.

Nhìn tổng thể, Atletico xứng đáng được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà, phong độ tốt và thành tích đối đầu thuận lợi. Tuy nhiên, mức 46% cho thấy khoảng cách chưa đủ lớn để coi MU là đội lép vế hoàn toàn.