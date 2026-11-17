Du khách tại đồi cỏ hồng ở thung lũng Vàng (phường Lang Biang - Đà Lạt), tháng 11. Ảnh: Nguyễn Văn Nam.

Gọi cho 5-6 khách sạn lẫn homestay ở trung tâm Đà Lạt (Lâm Đồng) tìm chỗ nghỉ ngày 21-24/11, Quốc Huy (30 tuổi, TP.HCM) đều nhận chung thông báo: "Hết phòng". Trước đó, anh đã chủ động xin nghỉ phép thứ 2 (23/11) để kéo dài đợt nghỉ 4 ngày.

"Khu trung tâm còn trống vài căn hộ, nhưng chưa phù hợp ngân sách của nhóm 3 người. Do chuyến du lịch đã sắp xếp nên nhóm đành thuê homestay cách trung tâm 8 km, giá 600.000 đồng/đêm. Thậm chí, các điểm thuê xe máy cũng hết xe, may mắn là homestay có sẵn 2 chiếc. Thông thường, tôi đi Đà Lạt tháng 11, 12 chỉ cần đặt trước một tuần", Huy chia sẻ.

Cùng tình trạng, các khách sạn mà Minh Thoa (27 tuổi, Vũng Tàu cũ) liên hệ chỉ trống phòng từ ngày 25/11. Do đi cùng bố mẹ, cô tìm chỗ nghỉ quanh trung tâm để tiện di chuyển, giữ sức khỏe.

"Tôi đã đăng tải thông tin trên các nhóm du lịch Đà Lạt, xem có ai chuyển nhượng lại phòng không. Nếu không đành thuê một căn hộ 2 phòng ngủ, chấp nhận chi trả nhiều hơn", Thoa nói.

Du khách chụp ảnh tại đồi cỏ hồng và hoa dã quỳ ở Đà Lạt, tháng 10-11. Ảnh: Hoàng Đông, Nguyễn Văn Nam, Bánh Gạo.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, lãnh đạo UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, cho biết hiện địa bàn có hơn 1.400 cơ sở lưu trú. Mùa cao điểm, công suất phòng cuối tuần rơi vào khoảng 60-65%. Con số này thường tăng vào dịp lễ Tết. Do ngày cuối tuần (21-22/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) cận kề nên lượng khách đến trung tâm Đà Lạt đông hơn.

Mặt khác, việc sân bay Liên Khương khôi phục, khai thác 36-40 chuyến/ngày cũng kết nối lại dòng khách từ Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Vinh (Nghệ An) và Cần Thơ.

Phía người kinh doanh dịch vụ lưu trú ở trung tâm Đà Lạt, lượng khách đặt phòng tăng không xa lạ vào 2 tháng cuối năm, bởi đây là lúc thời tiết ban ngày khô ráo, nắng đẹp và buổi tối se lạnh.

Tuy nhiên, Na Na, đại diện Mango Hotel Dalat, nói rằng lượng khách mùa cao điểm nhiều nhưng dàn trải, hiếm khi "bùng nổ" đặt phòng vào một khoảng thời gian như năm nay. Quỹ phòng ngày 21-24/11 đã cạn sạch từ vài ngày trước.

Người này lý giải rằng ngoài lý do nghỉ phép nối liền cuối tuần và Ngày Văn hóa Việt Nam để kéo dài chuyến đi, gần cuối tháng 11 còn là giai đoạn đẹp nhất của hoa dã quỳ và cỏ hồng, du khách thường tranh thủ đến ngắm. Ngày 21-24/11, Đà Lạt cũng tổ chức nhiều sự kiện, đêm nhạc, đơn cử là K-Vietnam Wellness Festa & Expo 2026 ở Quảng trường Lâm Viên.

"Lượng khách tháng 11 tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm trước. Hiện phòng tháng 12 cũng đạt công suất 40-50%, riêng Tết Dương lịch 2027 kín trước 1,5 tháng, cho thấy nhu cầu đến Đà Lạt của du khách tập trung vào giai đoạn cuối và đầu năm", Na nói.

"Phố khách sạn" Nguyễn Chí Thanh thuộc phường Xuân Hương - Đà Lạt. Ảnh: Duy Hiệu.

Ở loại hình homestay, tốc độ lấp phòng nhanh hơn. Mẹ Mây Homestay phải từ chối nhận khách ngày 21-24/11 vì toàn bộ 5 phòng và một nhà nguyên căn đã kín 100% từ đầu tháng 11, do homestay này chỉ cách hồ Xuân Hương vài phút lái xe.

Theo Mộng Nguyên, chủ homestay, nhu cầu đặt phòng tháng 11, 12 năm nay tăng tương đối so với cùng kỳ năm trước. Tệp khách chủ yếu đi tự túc theo nhóm bạn, gia đình, đến từ miền Nam và Trung. Riêng khách miền Bắc có xu hướng đặt phòng từ 2-3 tuần trở lên để chắc chắn có nơi lưu trú.

Công suất phòng tại D Home Da Lat cũng đạt 90% trong ngày 20-23/11. Mức giá dịp này không thay đổi, dao động 490.000-700.000 đồng/đêm.

Theo ghi nhận chung, các cơ sở lưu trú bán kính 0,5-2 km từ trung tâm như Sandals Flora Hotel, Nice Dream Hotel, Liora Hotel, La Chérie Hotel..., công suất đã chạm mức 95-100% trong 4 ngày 21-24/11. Khách sạn, homestay cách trung tâm Đà Lạt 4-8 km còn vài phòng trống.

Để hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên, UBND Lâm Đồng đã ban hành kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch, triển khai từ ngày 25/9 đến 5/12, cao điểm tập trung vào tháng 11.

Đáng chú ý, tại Đà Lạt diễn ra Festival Âm nhạc quốc tế Lang Biang ngày 13-15/11, trưng bày 150 tác phẩm tại Quảng trường Lâm Viên ngày 16-26/11, diễu hành áo dài 1.000 người ngày 20/11 và nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống tại cơ sở lưu trú.

Đà Lạt thu hút du khách nhờ đồi núi, khí hậu se lạnh và mùa hoa nối tiếp cuối năm. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ngoài ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cũng đã chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương và cơ sở kinh doanh chuẩn bị đầy đủ điều kiện đón khách những tháng cuối năm.

Các cơ sở ăn uống và lưu trú niêm yết và bán đúng giá, không tăng giá bất hợp lý, thu thêm phụ phí chưa công khai hay chèo kéo, ép giá du khách. Đồng thời phải bố trí nhân lực phù hợp, tăng cường bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm.

Tại chợ Đà Lạt, ga Đà Lạt và nút giao quan trọng các trên tuyến đường chính của Đà Lạt như Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, Bùi Thị Xuân, khu vực Quảng trường Lâm Viên… lực lượng Cảnh sát giao thông và trật tự các phường chủ động phân luồng, điều tiết phương tiện và giữ an ninh trật tự.